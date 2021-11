Leonardo DiCaprio vend sa maison à Malibu pour 10,3 millions de dollars

Léo DiCaprio a échangé un gros actif dans son portefeuille immobilier contre un gros chèque.

Leo a déchargé sa tablette Malibu pour 10,3 millions de dollars. Si quelqu’un pense que le marché immobilier se refroidit… détrompez-vous. La maison s’est vendue 300 000 $ au-dessus du prix demandé.

Maintenant, vérifiez ceci … Leo a acheté la maison de Carbon Beach en 1998 pour 1,6 million de dollars.

Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas le ridicule marché du logement californien, la maison ne dispose que de 3 chambres et 2 salles de bains. C’est 1700 pieds carrés et oui, vos yeux ne vous ont pas trompé – il s’est vendu à plus de 10 millions de dollars !!! La maison est meublée et se trouve juste sur le sable, mais quand même …

Leo a acheté une autre maison à Malibu plus tôt cette année pour 13,8 millions de dollars. Il louait celui qu’il venait de vendre pour 25 000 $ par mois.

Oh, et si vous vous demandez à quel point Leo est riche… il possède également un terrain vacant à Malibu qu’il a récupéré pour 23 millions de dollars.