Leonardo et Ángela Aguilar grondés par leur père Pepe Aguilar

Leonardo et Ángela Aguilar réprimandés par leur père Pepe Aguilar | Instagram

Encore une fois le nom Dynastie Aguilar conforme dans ce cas par Pépé Aguilar et deux de ses fils Leonardo et Ángela Aguilar ont joué dans une situation dans une vidéo en direct, et c’est que l’interprète de “Por mujeres como tú” les a grondés !

Depuis récemment Angèle Aguilar Avec son père, son frère aîné et son oncle Antonio Aguilar Jr., ils sont en tournée dans son Jaripeo Sin Fronteras, qui est devenu l’un des plus populaires.

Non seulement pour sa propre participation mais pour l’ensemble du spectacle qui se déroule du début à la fin, ce magnifique spectacle qui a fasciné des millions de participants.

La tournée a commencé aux États-Unis et bien qu’il soit également prévu de se rendre au Mexique, il y a quelques semaines, ils ont annoncé qu’ils visiteraient leur pays d’origine jusqu’en 2022, en raison du déclenchement de la pandémie.

Malgré les soins intenses qui ont été dans le pays et les vaccins, le chef du clan Aguilar a décidé d’arriver avec “Jaripeo Sin Fronteras” au Mexique jusqu’à l’année prochaine, cependant ils ont ouvert une date pour CDMX ce 22 octobre dans le sable du Mexique.

Même si propre Angèle Aguilar Il était un peu triste de ce qui s’était passé, il ne pouvait cacher son émotion de savoir que le jour viendrait bientôt où il visiterait complètement le Mexique pour pouvoir chanter pour ses anges.

C’est ainsi que son père Pepe Aguilar lui a demandé, ainsi qu’à son frère aîné Leonardo Aguilar, de réaliser une vidéo en direct via Instagram, de la promouvoir et de parler un peu de la récente tournée à laquelle ils participent.

Quand est venu le temps pour eux de partager les dates et le prochain endroit où ils apparaîtraient, les interprètes de “Forbidden Fruit” ne savaient pas quoi dire, pour cela il était plus qu’évident pour son père de penser qu’ils méritaient une réprimande.

Il a affirmé que puisqu’il était possible qu’ils ne savaient pas où ils allaient et les a exhortés à au moins regarder chez Ticketmaster pour connaître les prochaines dates, qu’il n’était pas possible qu’ils n’aient pas l’information présente.

La voix du chanteur a été entendue en arrière-plan de la vidéo, Angela et Leonardo se sont sûrement sentis un peu désolés d’avoir été grondés par leur père, mais ils y sont sûrement déjà habitués car il est extrêmement strict quand il s’agit de travailler.