Leonardo ne change pas Arthur pour Icardi

24/12/2021 à 17h23 CET

Adrià Léon

Il n’y a pas d’accord, pour l’instant, entre le Paris Saint Germain et la Juventus dans ce qui semble être l’un des marchés d’hiver les plus importants de ces dernières années pour le club parisien. Le premier modèle compte avec jusqu’à 33 jetons et Leonardo, vous devez rechercher des points de garantie pour certaines de vos pièces moins courantes.

Apparemment, comme ‘La Gazzeta dello Sport’ l’a rendu public, le club turinois aurait proposé de Arthur Melo en échange de Mauro Icardi. L’attaquant, bien qu’il ait disputé pratiquement tous les matches de Ligue 1, ne compte surtout pas pour Mauricio Pochettino, qui saluerait l’échange. Ce à quoi la ‘Vecchia Signora’ ne s’attendait pas après la nécessité parisienne de baisser la masse salariale, ce serait le ‘Non’ de Léonard, qui demandait, en plus de l’arrivée d’Arthur, le rachat forcé d’Icardi à partir de juin.

Face à la nuance ajoutée par le PSG, la Juventus s’est manifestée votre désaccord et il pourrait être à la recherche d’un autre club pour faire appel à Arthur, qui a un rôle encore plus témoin qu’Icardi : il n’a disputé que six matches de Serie A et quatre matches de Ligue des champions.

Apparemment, l’ancien joueur du FC Barcelone correspond au profil recherché par le directeur sportif parisien, mais surpopulation dont souffre le milieu de terrain du PSG et la volonté de vendre l’Argentin après le transfert, ont été déterminants pour arrêter la machinerie.

Pochettino n’a aucun intérêt à vendre directement au front durant ce marché d’hiver, même s’il pourrait être ouvert à l’écoute des offres si elles plaisent à la paroisse parisienne. En attendant, il va falloir attendre.