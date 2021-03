Leonardo réagit au match nul des champions du PSG contre le Bayern

19/03/2021 à 19h12 CET



Les croisements des huitièmes de finale des quarts de finale de Ligue des champions tirés ce vendredi nous laisseront une réédition de la finale de la dernière édition à Lisbonne. Paris Saint-Germain et Bayern Munich ils verront les visages faire la fête. L’aller à l’Allianz Arena et le retour au Parc des Princes à Paris. Un duel entre deux aspirants clairs qui laissera l’un d’eux sur la route.

Il en a parlé Léonard, Directeur sportif du PSG, dans une interview avec RMC Sport.

« Je pense que il est intéressant de répéter la finale, il est normal que pour atteindre la fin de toute la Ligue des champions, nous devons battre tout le monde et maintenant Nous devrons passer par les quarts de finale pour l’équipe qui est peut-être celle qui est la plus en forme en ce moment et qui est venue de remporter de nombreux titres, dont la Ligue des champions contre nous.& rdquor ;, Léonard a commencé par dire.

« Même comme ça, c’est toujours intéressant de jouer contre des équipes aussi importantes. Je pense que le PSG est dans un processus évolutif important par rapport à cette compétition. Nous avons atteint la finale l’année dernière et cette année nous sommes déjà en quarts de finale. C’est vrai qu’affronter des équipes comme celle-ci donne toujours de l’expérience », a ajouté le directeur sportif du PSG.

Leonardo a également confirmé que gagner la Ligue des champions est le grand objectif de ceux à Paris, et comprend que pour ce faire, il faut battre les meilleures équipes.

« Franchement, nous avons une équipe expérimentée même si ce sont de jeunes joueurs, mais ils ont déjà beaucoup vécu dans cette compétition et nous avons aussi des joueurs qui l’ont déjà gagnée. C’est pour ça que Il faut toujours être optimiste et c’est une compétition qui est ancrée à la fois pour nous et pour tout le monde, et cela montre que c’est une compétition importante. Jouer à des jeux comme celui-ci est un plaisir. Nous savons à quel point la Ligue des champions est difficile, et que vous décidez des détails. C’est aussi une année particulière, tout est compliqué mais c’est pareil pour tout le monde. De même, ces moments sont motivants, même s’il n’y a pas de public, car nous c’est une formidable compétition& rdquor;, finit Leonardo.