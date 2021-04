04/08/2021

Le directeur sportif du Paris Saint Germain, Leonardo Nascimento de Araújo, a accordé une interview à la chaîne Sky Italia après le match où le Paris Saint Germain a battu le Bayern.

Le Brésilien a déclaré que le plus important pour le moment « est le prochain match contre le Bayern et se concentrer sur la Ligue des champions. C’était une belle performance de l’équipe dans des conditions très difficiles, nous avons changé la moitié de l’équipe qui avait joué contre Barcelone. Nous sommes arrivés, nous sommes allés en Allemagne et nous avons joué avec de la neige, d’abord un Bayern Munich qui n’a pas perdu à domicile depuis deux ans, nous sommes très satisfaits de la performance de l’équipe.

Mais Léonard ne pouvait pas refuser de parler de Neymar et Mbappe, les deux protagonistes de la victoire de l’équipe de France: «Bientôt, nous parlerons de choses concrètes et nous sommes également heureux de parler de contrats, nous devons voir des choses différentes et nous arriverons à une conclusion en un rien de temps.

Le cadre de l’équipe de France n’a pas été entièrement explicite dans ses vagues déclarations, où il n’a pas donné plus de détails sur l’éventuelle prolongation du contrat pour Neymar jusqu’en 2026 ni au blocage du renouvellement de la Mbappe, qui se termine en 2022, avec le Real Madrid à l’affût.