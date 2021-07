Leonardo Spinazzola saute pour collecter des médailles et célèbre avec des béquilles alors qu’il refuse de laisser la blessure d’Achille ruiner la fête après la victoire de l’Italie à l’Euro 2020 contre l’Angleterre

in

Le défenseur italien blessé Leonardo Spinazzola a refusé de laisser sa rupture du tendon d’Achille entraver les célébrations après le triomphe de l’Italie contre l’Angleterre dimanche.

Spinazzola, l’une des stars du tournoi, a été éliminé lors de la victoire de son équipe en quart de finale contre la Belgique.

Spinazzola a agité ses béquilles pour célébrer

🇮🇹 Un geste incroyable des joueurs et du staff italiens pour envoyer Leonardo Spinazzola blessé être le premier à remporter sa médaille de vainqueur. Classer. pic.twitter.com/wIuid0psNP – OGCOM (@OGambling) 11 juillet 2021

Il a sauté pour obtenir sa médaille

Ses pires craintes ont ensuite été confirmées après avoir subi des examens de la blessure à l’hôpital Sant’Andrea de Rome, où il a été révélé qu’il avait subi une “rupture sous-cutanée du tendon d’Achille gauche”.

Cependant, la dévastation a été mise de côté alors qu’il encourageait ses coéquipiers lors de leur victoire en demi-finale contre l’Espagne plus tôt cette semaine.

Et puis, dimanche soir, Spinazzola s’est rendu à Wembley et les a regardés battre l’Angleterre aux tirs au but pour remporter le trophée.

Il a émergé sur le terrain dans la foulée et a été envoyé en tant que premier joueur à récupérer sa médaille.

Les joueurs italiens transportaient Spinazzola blessé pour qu’il puisse “sauter” avec le reste des gars. Impressionnant. Vraiment impressionnant. pic.twitter.com/7mlJefAlXt – OGCOM (@OGambling) 11 juillet 2021

Il était même porté par des coéquipiers et des membres du personnel

Le joueur de 28 ans a cependant été forcé de sauter, alors qu’il serrait la main des officiels et remportait la médaille.

Il a ensuite été inclus dans le reste des célébrations, y compris la levée des trophées.

Spinazzola agitait parfois ses béquilles avec plaisir et était également porté par des coéquipiers afin de pouvoir s’impliquer dans le saut collectif.

Le pied de Spinazzola était bandé

Le nouveau manager de la Roma, Jose Mourinho, espère que rien de tout cela n’ajoutera à la gravité de la blessure !

Ses coéquipiers ont également coupé le filet de Wembley en souvenir.

Et la célèbre arche était illuminée aux couleurs du drapeau italien.

Les joueurs italiens ont pris des portions du filet

L’arc de Wembley a montré le vert, le blanc et le rouge de l’Italie

Dans le match lui-même, Luke Shaw a donné à l’Angleterre une avance sensationnelle après seulement une minute et 57 secondes.

Wembley a éclaté avec des célébrations joyeuses, comme le stade n’avait vu aucun but international depuis sa rénovation.

Cependant, à la 67e minute, la résistance défensive des Trois Lions a été brisée.

Un corner férocement fouetté de Domenico Berardi a été renvoyé vers Verratti, dont la tête a été poussée contre le poteau par un Pickford agité avant d’être retourné par Leonardo Bonucci.

Les Italiens derrière le but ont célébré, mais la plupart de Wembley a été assommé dans le silence.

Spinazzola a apprécié son moment avec le trophée

Sans aucun autre but après les prolongations, le match s’est soldé par une séance de tirs au but.

L’Italie a clignoté en premier avec Jordan Pickford sauvant d’Andrea Belotti.

Mais Marcus Rashford, amené spécifiquement à tirer un penalty, a touché le poteau.

Ensuite, Jadon Sancho, qui, comme Rashford, était un remplaçant à la dernière minute, a vu son tir au but sauvé par Donnarumma.

Jorginho – l’homme connu pour la perfection des pénalités – a été remarquablement tenu à l’écart par Pickford.

Mais Donnarumma a sauvé de Saka et couronné champion d’Italie.

