Leones del Escogido signe un bijou pour remplacer Aaron Hicks

Les Lions de l’élu signé la perspective cubaine des Reds de Cincinnati, José Barrero, qui vient de faire ses débuts dans les ligues majeures, le voltigeur des Yankees de New York Aaron Hicks a annoncé à l’équipe qu’il ne jouerait plus pour le reste de la saison et qu’il se rendra aux États-Unis.

Evidemment, comme les Lions ne sont pas en bonne position au classement de la LIDOM, ils ont le retour de Franchy Cordero et Luis Libertado, ils ont donc renforcé leur joueur de champ intérieur avec l’embauche de Barrero.

Barrero, 23 ans, 6’2 et 175 ans, a été nommé joueur de l’année des ligues mineures par les Reds de Cincinnati, le considérant comme le septième meilleur espoir de l’organisation.

LIDOM est actuellement la ligue d’hiver la plus forte, le fait qu’il s’agisse d’une perspective d’élite signifie qu’elle possède les capacités physiques pour faire du bon travail, cependant, chaque match auquel l’élu est confronté est comme s’il s’agissait de vie ou de mort, le le calendrier se termine et Barrero va avoir plus de pression que d’habitude.

#NotesRouge José Barrero, annoncé aujourd’hui par l’Élu, arrivera dans le pays ce dimanche et sera inscrit mardi dans le roster hebdomadaire. L’IF/OF cubain a été nommé joueur de l’année 2021 de la ligue mineure par les Reds de Cincinnati. – Escogido Baseball (@EscogidoBBClub) 10 décembre 2021