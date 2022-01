Léopard nébuleux insaisissable repéré à 3700 m d’altitude dans le village du Nagaland, vérifiez les détails

Dans une découverte importante du point de vue de la faune et de l’écologie, une équipe de chercheurs a cliqué sur des photographies d’un groupe de léopards nébuleux à une altitude de 3700 mètres dans une forêt communautaire himalayenne au Nagaland. La forêt appartenant à la communauté qui se trouve à la frontière indo-myanmare se trouve à une altitude d’environ 3700 mètres, l’un des plus hauts sommets où l’insaisissable gros chat a été vu à travers le monde, a rapporté l’Indian Express.

Alors que le léopard nébuleux (Neofelis nebulosa) a déjà été aperçu à plusieurs endroits, car l’espèce habite généralement les forêts tropicales à feuilles persistantes de basse altitude, la recherche est importante car elle montre que le grand félin peut également survivre à une altitude plus élevée. Un total de deux adultes et deux oursons ont été enregistrés par les chercheurs habitant la forêt de haute altitude dans la région. Le léopard nébuleux est considéré comme le plus petit des grands félins sauvages et a été classé comme vulnérable selon la classification de l’UICN.

La recherche menée par la Wildlife Protection Society of India (WPSI) basée à Delhi comprenait l’installation de caméras à plusieurs endroits à haute altitude et l’enregistrement des images de la faune. Des caméras environ ont été placées pendant deux périodes – janvier-juin 2020 et juillet-septembre 2021. La recherche a trouvé des preuves photographiques de l’espèce au village de Thanamir dans le district de Kiphire du Nagaland. Le district qui se situe dans l’est du Nagaland est proche du plus haut sommet de l’État, le mont Saramati.

Nijhawan, un anthropologue de la conservation basé dans l’Arunachal Pradesh et qui est également un conseiller de l’initiative WPSI, a déclaré à l’Indian Express que la recherche était très importante car la caméra a capturé les espèces reproductrices à une altitude aussi élevée. Nijhawan a déclaré que le gros chat enregistré dans la caméra semble habiter l’endroit et s’y reproduire, ce qui indique qu’il y a suffisamment de proies et de nourriture pour eux à cette altitude.

Auparavant également, l’espèce a été enregistrée à une altitude de 3720 mètres au Sikkim mais c’était dans une forêt protégée par l’État. C’est le premier cas où l’espèce a été enregistrée à une altitude de plus de 3700 dans une forêt appartenant à la communauté. Nijhawan a déclaré que le développement indique que même les forêts non protégées abritent un nombre important de biodiversité.

