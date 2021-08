Leos Carax et Sparks sur le sexe, les comédies musicales, les marionnettes et ‘Annette’ ⋆ .

La comédie musicale mélodramatique « Annette » présente la collaboration inhabituelle entre Ron et Russell Mael, mieux connu sous le nom de groupe Sparks, et l’énigmatique cinéaste français Leos Carax. Le film est basé sur une histoire des Maels, qui ont également écrit la musique du film et travaillé avec Carax sur les paroles.

Au cours d’une carrière remontant au début des années 80, Carax n’a réalisé que six longs métrages, dont “The Lovers on the Bridge” en 1991 et “Holy Motors” en 2012. En revanche, en plus de 50 ans sous le nom de Sparks, les Maels ont sorti quelque 25 albums. Ils ont également fait l’objet du récent documentaire d’Edgar Wright « The Sparks Brothers ».

En streaming maintenant sur Amazon Prime Video, “Annette”, met en vedette Marion Cotillard et Adam Driver en tant que paire d’interprètes à succès, elle une chanteuse d’opéra et lui un comédien stand-up, naviguant sous les projecteurs quand ils ont un bébé nommé Annette et leurs trois vies prendre une tournure dramatique.

Les Mael étaient déjà cachés dans un coin du hall d’un hôtel d’Hollywood pour une récente interview lorsque Carax est entré dans la pièce. C’était la première fois qu’ils se voyaient tous les trois depuis que les Mael ont accepté le prix du meilleur réalisateur au nom de l’absent Carax à l’issue du Festival de Cannes. Imitant l’introduction d’un journaliste à Carax, ils se sont également présentés avec une affiliation.

“Russell Mael, Sparks.”

“Ron Mael, Sparks.”

Reprenant leur enjouement, Carax a demandé: «Je vous confonds. Lequel chante ?

Adam Driver et Marion Cotillard dans « Annette ».

(vidéo Amazon Prime)

Comment c’était pour vous deux d’accepter le prix du meilleur réalisateur de Leos à Cannes ? Compte tenu de votre amour des films qui a dû être un vrai frisson ?

Ron Maël : Je veux dire, nous nous sentions un peu présomptueux. Rien que d’avoir le film de la soirée d’ouverture là-bas, c’était incroyable, parce que nous sommes de tels cinéphiles, nous avons tous ces livres, vous savez, « L’histoire de Cannes », tout ce genre de choses. Mais c’était assez étrange parce que Leos n’était pas là pour gagner quand il a finalement été honoré par le Festival de Cannes. Nous nous sommes donc sentis un peu présomptueux d’accepter le prix en son nom, nous avons été un peu poussés là-bas et nous étions heureux de le faire. Il le mérite, non seulement pour « Annette », mais aussi pour un prix d’excellence pour l’ensemble de sa carrière.

Lions, qu’est-ce que cela a signifié pour vous de remporter ce prix ?

Léos Carax : Quand j’étais plus jeune et plein de fierté, je pensais que je voulais être celui qui mérite tous les prix, mais n’en obtient aucun. Et donc je me sentais vieux. Je suppose que c’était mon sentiment.

Leos, ce numéro d’ouverture, “So May We Start”, comment en êtes-vous venu à le concevoir comme cette longue prise ininterrompue mettant en vedette Ron et Russell avec les acteurs?

Carax : Bon, je me suis dit qu’on commençait par le son, et en fait on l’entend au générique, on entend le tout premier enregistrement vocal, qui est “Au Clair de la lune”, et l’idée était vraiment de commencer par le son puis de projeter la lumière sur le filtrer. Et donc nous étions dans cet endroit organique, qui est un studio d’enregistrement à LA et puis avec les frères et leur groupe, nous avons tous ces sons électriques de branchement. Et j’ai pensé que nous allions commencer par là. Et comme dans mon précédent film, je vais être là avec ma fille, car c’est une façon rassurante pour moi de commencer le film. Ensuite, je vais passer de moi à Sparks aux acteurs et puis à la fin du plan, aux personnages. Donc ça va être cette continuité et de l’obscurité au son à la lumière.

Ron Maël : Nous avons eu une discussion très tôt sur nos sentiments partagés à propos d’une comédie musicale de film moderne sur la façon dont – Les Lions ont soulevé cela en premier et nous sommes tout à fait d’accord – que la sincérité était vraiment primordiale dans la mesure où les personnages projettent leurs sentiments. Il n’y a pas de distance entre ce que quelqu’un dit et ce qu’il ressent vraiment. Et ça a l’air d’être une chose basique, mais évidemment il y a beaucoup de comédies musicales qui ne suivent pas ça. Et donc c’était vraiment une chance que nous ayons juste, d’une manière générale, la même vision de ce que ce serait.

Russell Mael : Même à des choses comme, je ne sais pas si nous en avons déjà parlé ou c’était juste un peu donné parce que nous savions que nous avons tous le même genre de goût, mais la chorégraphie dans une comédie musicale, je ne pense pas d’entre nous gravitent nécessairement vers le chant puis une centaine de danseurs et chanteurs, chantant de cette façon. Il y a une chorégraphie subtile dans certaines scènes, c’est chorégraphié d’une certaine manière, mais ça ne rentre pas dans une routine de danse. Et il y a des choses où le mouvement est vraiment spécifique, mais pas dans le style musical traditionnel de Broadway ou d’Hollywood. Et je pense que c’était quelque chose sur lequel nous étions tous d’accord.

Au premier rang : Simon Helberg, Marion Cotillard et Adam Driver dans « Annette ».

(Amazon Studios)

Même avant la première projection du film, sur la base des notes de presse, les gens parlaient du fait qu’Adam et Marion chantaient lors d’une scène de sexe. Êtes-vous surpris que les gens aient réagi si fortement à ce moment du film ?

Carax : Non, parce que quand vous montrez aux gens f— dans un film, les gens réagissent. C’est comme ça. C’est ainsi depuis la Bible. Cette chanson, « We Love Each Other So Much », était là depuis le début, les premières démos que j’ai eues et c’est une chanson que nous n’avons pas beaucoup changée. C’est cette différence entre le cinéma et si ça avait été un album de Sparks. Quand j’ai décidé que la première partie est dans la forêt et qu’ils vont être sur une moto et ensuite ils vont f— dans le noir, puis Russell et Ron [have] faire une sorte de voyage musical, de la forêt à la moto et ainsi de suite. La chanson n’a pas changé, la mélodie, mais vous avez ces trois chapitres dans cette chanson. C’est une façon dont nous avons travaillé.

Ron, Russell, êtes-vous surpris tous les deux que ce soit devenu un tel sujet de discussion ?

Ron Maël : Peut-être un peu, mais j’ai été surpris quand je l’ai vu pour la première fois. J’ai demandé à Leos : “Quand avez-vous trouvé ça ?” parce que je pensais que c’était peut-être quelques jours avant le tournage. Et il a dit dès le début. Alors j’ai pensé : « Wow, une nouvelle façon unique de mettre en scène les scènes, pourquoi ne devrait-elle pas s’étendre également à une scène d’amour ? » Je pensais que c’était incroyable, mais pas gratuit. Je pensais que c’était vraiment approprié à la scène et au fait que cela n’avait jamais été fait auparavant.

Russell Mael: Aussi, comment Leos a dirigé les choses de cette façon, Adam et le timing et tout ce qu’il a à venir, juste pour qu’il puisse chanter sa prochaine ligne. Je pense que c’est une scène vraiment incroyable. C’est beau. C’est incroyable de voir Adam quand il relève la tête et est capable de livrer la ligne suivante. J’ai pas vu ça dans un film. Et je pense que c’est ce qui est si génial à ce sujet.

Je veux être sûr de poser des questions sur la marionnette pour bébé Annette. Lions, je vous ai entendu dire que c’était une série de “non”, ne voulant pas de CGI, ne voulant pas quelque chose d’animatronique, qui a conduit à l’idée d’une marionnette. Pouvez-vous me parler du processus de cette décision? Dans un film plein de choix audacieux, c’est peut-être le plus fort.

Carax : Je pense que cela vient de tous ces « non ». Et aussi de la même chose que la musique, je voulais qu’elle soit en direct. Et elle ne pouvait pas être une vraie petite fille parce qu’on peut trouver un petit nouveau-né qui sait chanter. Mais je voulais qu’Adam, Marion et Simon puissent la toucher. Et moi [know] rien sur les marionnettes et le problème était que vous deviez créer cette marionnette. Et je ne suis pas compositeur pour la musique, je ne suis pas sculpteur, je ne suis rien en fait. J’ai besoin de gens autour de moi pour faire une marionnette. Il a donc fallu des années pour trouver le bon marionnettiste. Quand on a commencé, le film était d’abord un projet américain et on a commencé ici, donc je rencontre des gens ici. Puis nous sommes devenus une coproduction japonaise et j’ai travaillé avec une femme marionnettiste au Japon mais je n’ai jamais pu voir Annette. Finalement, celui qui a sauvé le film était [Estelle Carlier] un jeune marionnettiste en France.

Ron Maël : Je veux dire, dans notre version, le genre de genèse d'”Annette” était que nous voulions faire une pièce de théâtre en direct, mais avec quelques personnages pour que nous puissions tourner avec, et donc le bébé allait être comme coller un jouet à 10 $ R Nous bébé à l’intérieur d’un landau et il fait assez sombre, juste en entendant du bruit qui sort. Nous avons donc supposé que c’était un film avec un budget, ils peuvent se permettre un vrai bébé. Mais la décision de faire d’Annette une marionnette était brillante. Rien que l’interaction entre les acteurs était incroyable. Cela ajoute une certaine forme d’irréalité positive. Je pense que cela oblige le spectateur à accepter Annette comme réelle quand vous voyez les acteurs le faire aussi. Et puis les marionnettistes étaient tellement doués. C’était assez étonnant de voir le niveau de sophistication parfois, mais vous êtes toujours conscient que c’est une marionnette, il n’y a pas à le déguiser.

Russell Mael : Mais ensuite il y a d’autres scènes comme quand Simon [Helberg]Le personnage de est dans la chambre d’hôtel à Rio, c’est Simon qui doit non seulement jouer, non seulement chanter, non seulement jouer du piano, mais aussi il manipule le bébé lui-même. Il y a d’autres scènes où les acteurs doivent en fait manipuler l’enfant. Même dans l’idée qu’il s’agisse d’une marionnette, il y avait différentes manières de faire fonctionner les scènes.

Puis la scène finale, quand Annette devient une vraie fille, la performance de Devyn McDowell est incroyable. Je pense que de nombreux acteurs adultes seraient intimidés par cette scène avec Adam Driver. Qu’est-ce qui vous a donné envie d’avoir ce moment Pinocchio où la fille devient réelle ?

Carax : C’est peut-être dû au fait que j’ai une fille, je ne me voyais pas quitter le film ou finir le film sans Annette. Et j’ai pensé, OK, elle doit aller le confronter. C’est arrivé assez tard et j’ai oublié pourquoi c’est sorti, cette idée. Cela signifiait donc que nous avions résolu l’impossibilité d’Annette avec la marionnette, mais ensuite nous devions trouver un gamin de 5 ans qui pouvait chanter et jouer et affronter Adam, ce qui, également, impossible. Donc on a eu beaucoup de chance car on a regardé en Europe, enfin notre directeur de casting [in L.A.] m’a envoyé des images de cette petite fille. Et elle était la plus jeune, elle venait d’avoir 5 ans et elle est américaine. Elle avait la durée d’attention la plus courte. Je veux dire, elle a le pire en termes de production. Et les producteurs ont dit, nous n’emmenons pas cette fille en Europe. C’était donc un risque, mais elle est merveilleuse.

Léos, lors de la conférence de presse du film à Cannes, tu t’es levé pour aller aux toilettes et c’était en quelque sorte la fin de la conférence de presse. Que pouvez-vous me dire à propos de cela?

Carax : Je ne suis jamais à l’aise avec ces choses, et j’avais besoin de pisser de toute façon. À un moment donné, je m’impatiente.

Vous avez une réelle confiance en vous pour faire les choses à votre façon.

Carax : Eh bien, c’est ce qu’est le cinéma. Je n’ai jamais eu de succès au box-office. Alors quand je fais un petit film comme « Holy Motors », et que c’est considéré comme un petit film, je n’ai aucun problème. Mais à chaque fois, j’ai essayé de faire des films qui demandent plus d’argent. Et c’est un combat. Depuis que j’ai commencé à faire des films jeune, je pourrais dire que j’y suis habitué, sauf que j’en ai fait si peu que je ne m’y habitue jamais. C’est comme recommencer à chaque fois.

