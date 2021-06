LeoStella livre le premier satellite pour Loft Orbital

Le satellite YAM-3 de Loft Orbital est exposé au premier plan dans l’usine de LeoStella à Tukwila, Washington. En arrière-plan, les employés des salles blanches utilisent leurs bras pour épeler YAM-3. (Photo Léostella)

SpaceX s’apprête à lancer des dizaines de satellites pour sa mission de covoiturage Transporter-2, et l’un de ces satellites marque une étape importante pour LeoStella.

Le satellite de Loft Orbital, connu sous le nom de YAM-3 (“Yet Another Mission-3”), est le premier du genre construit pour Loft Orbital basé à San Francisco par LeoStella, une joint-venture entre BlackSky et Thales Alenia Space.

Tous les satellites précédemment expédiés de l’usine de LeoStella à Tukwila, Washington, ont été construits pour la constellation d’observation de la Terre de BlackSky.

“C’est le premier satellite que LeoStella a livré à un client autre que BlackSky”, a déclaré Brian Rider, directeur de la technologie de LeoStella, à . dans un e-mail. « LeoStella a adapté avec succès son satellite de production de base en tant que bus multi-missions pour prendre en charge Loft, sur une charge utile et une mission très différentes. Loft est notre premier client pour lequel nous avons appliqué cette approche.

YAM-3 hébergera une variété de charges utiles, y compris une démonstration pour le programme de constellation de satellites Blackjack de la Defense Advanced Research Projects Agency, et une charge utile de télécommunications Internet des objets pour Eutelsat. Le satellite fait partie d’un contrat plus large qui fait appel à LeoStella pour construire et intégrer des bus satellites pour plusieurs prochaines missions Loft Orbital.

« Nous avons été impressionnés par l’agilité et le dévouement de l’équipe LeoStella, et nous sommes impatients d’étendre notre partenariat pour de futures missions », a déclaré Pierre-Damien Vaujour, co-fondateur et PDG de Loft Orbital, dans un communiqué. « Maintenant que notre Payload Hub est entièrement compatible avec le produit LeoStella, nos prochaines missions seront encore plus fiables et livrées en orbite encore plus rapidement. »

Loft Orbital et BlackSky ne sont pas les seuls clients de LeoStella : depuis sa création en 2018, la coentreprise a également conclu des accords avec NorthStar Earth and Space et Cloud Constellation Corp. pour la conception et l’assemblage de satellites. Rider a déclaré que l’approche développée pour Loft Orbital pourrait être utilisée pour d’autres satellites.

À l’intérieur de l’usine de satellites : comment LeoStella utilise un logiciel pour suivre le matériel du vaisseau spatial

« LeoStella prévoit de continuer à étendre son soutien aux petites entreprises satellites émergentes utilisant COTS [commercial off-the-shelf] satellites multimissions », a-t-il déclaré par courrier électronique. « L’un des avantages est la possibilité de tirer parti de notre fabrication continue pour exploiter l’inventaire des bus sur les étagères, ce qui permet un calendrier court et un processus d’intégration de la charge utile agile. »

YAM-3 et une grande variété d’autres satellites devraient être lancés sur une fusée SpaceX Falcon 9 décollant de la station spatiale de Cap Canaveral en Floride au cours des prochains jours.

Exolaunch gère la logistique de pré-lancement pour YAM-3 et 28 autres satellites.

La mission de covoiturage par satellite Transporter-2 de SpaceX marquera également une étape importante pour Spaceflight Inc., basée à Seattle, qui gère la logistique de 36 autres charges utiles de clients. Cette mission représente la première sortie orbitale du Sherpa-LTE de Spaceflight, un véhicule de transfert dans l’espace doté d’un système de propulsion électrique.

Un autre vaisseau spatial en vol libre et à déploiement de satellites, connu sous le nom de Sherpa-FX, sera également présent. (Spaceflight a utilisé un Sherpa-FX pour la première fois lors de la mission Transporter-1 de SpaceX en janvier.)

