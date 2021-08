L’EP à 5,98 $ : Garage Days revisité : les influences de Metallica révélées

Metallica fait face à un défi difficile en 1987. Avec leur EP provisoire, The $5.98 EP: Garage Days Re-Revisited, ils ont découvert que pour aller de l’avant, ils devaient regarder en arrière. Pour savoir où ils allaient ensuite dans leur carrière, ils sont revenus au début pour rendre hommage aux groupes qui les ont inspirés à faire de la musique leur vie.

Face à leur chagrin

Le monde n’a jamais été témoin du plein potentiel qui se trouvait au bout des doigts du bassiste de Metallica, Cliff Burton. C’est la musicalité qu’il a apportée au groupe qui a suscité l’intérêt des majors et est devenue le moteur de l’énorme succès de Marionnettiste. C’est lors de la tournée de cet album que le groupe a été impliqué dans un accident de bus. Burton a été tué sur le coup. Metallica a rapidement recruté Jason Newsted, des thrashers de Phoenix Flotsam et Jetsam, sûr que Burton aurait voulu qu’ils continuent. La tournée de Master Of Puppets s’est terminée au début de 1987, laissant le groupe enfin faire face à leur chagrin et comprendre ce qu’ils voulaient faire ensuite.

Avec une apparition au légendaire festival Monsters Of Rock à Donington à l’horizon, la pression était exercée par leur label britannique pour que le nouveau matériel coïncide avec le spectacle. Cependant, les premières sessions avec Newsted n’avaient produit qu’une démo de “Blackened” – qui apparaîtrait plus tard dans … And Justice For All – et le leader James Hetfield s’est cassé le bras en faisant du skateboard, ce qui a brusquement interrompu le processus d’écriture. Ayant besoin d’une distraction, le batteur Lars Ulrich a utilisé l’expérience de Newsted dans la construction pour convertir son garage d’El Cerrito, en Californie, en un espace de répétition. Puis, alors qu’ils martelaient “White Lightning” du groupe peu connu de NWOBHM Paralex, l’inspiration les a frappés.

Si Metallica ne pouvait pas avancer avec son propre matériel jusqu’à ce que le bras d’Hetfield soit guéri, ils prendraient plutôt les chansons qui les ont influencés et se les approprieraient. Le guitariste principal Kirk Hammett a commencé à déchirer le riff pour Tuer la blague‘s ‘L’Attente’. Quelque chose a cliqué et ils ont décidé de l’enregistrer. Ce qui suivit fut The $5.98 EP: Garage Days Re-Revisited.

Faire briller une lumière différente

En accord avec le bricolage nature du projet, Metallica n’a pas perdu de temps à retravailler les reprises choisies en chansons plus adaptées à Metallica. Les sessions Garage Days Re-Revisited se sont matérialisées par des interprétations fidèles mais brutes de «Helpless» de Diamond Head, de Diamond Head, de «The Small Hours» des métalleux écossais Holocaust, de «The Wait» des synthés-punks Killing Joke, de «Crash Course» du groupe de métal gallois Budgie In Brain Surgery” et un mash-up de “Last Caress” et “Green Hell” de Goth punks Misfits. De plus, la collection a jeté un éclairage différent sur les thrashers basés à San Francisco – ces enfants avaient plus de tours dans leurs manches que le métal vertigineux que le monde avait vu jusqu’à présent.

Sorti le 21 août 1987, The $5.98 EP: Garage Days Re-Revisited n’était initialement disponible que pendant deux ans avant que les tirages ne s’arrêtent en 1989. Lorsque la popularité de Metallica a augmenté dans les années 90, les heureux propriétaires ont réalisé qu’ils possédaient eux-mêmes un objet de collection. Cependant, toutes les chansons de l’EP ont ensuite été incluses sur Garage Inc, un double album rassemblant l’EP à 5,98 $ avec plus de reprises qui figuraient sur les faces B tout au long de la carrière de Metallica, ainsi qu’un disque de toutes nouvelles reprises. Trente ans après sa sortie originale, The $5.98 EP: Garage Days Re-Revisited a été réédité en 2018, sur la propre empreinte du groupe Blackened Recordings, avec une version vinyle disponible pour la première fois.

L’EP à 5,98 $ : Garage Days revisité.