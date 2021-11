L’EP Andrea Newman devient co-showrunner du drame NBC – Report Door

EXCLUSIF: La productrice exécutive de Chicago Fire, Andrea Newman, a été promue co-showrunner du drame vétéran de NBC, rejoignant le co-créateur, producteur exécutif et showrunner de longue date Derek Haas.

Newman, qui a rejoint Chicago Fire après le pilote en tant que co-producteur exécutif, a participé à l’émission pendant l’intégralité de ses 10 saisons à ce jour. Elle a été promue productrice exécutive dans la saison 6.

« La voix d’Andrea est ancrée dans l’âme de Chicago Fire », a déclaré Haas, qui sera co-showrunner aux côtés de Newman. « C’est une conteuse, une gestionnaire, une collègue et une amie extrêmement douée. Personne à Hollywood ne travaille plus dur ou ne se soucie plus de faire de la bonne télévision qu’elle. »

Le travail de Newman sur Chicago Fire fait partie d’un accord global avec Universal Television, une division d’Universal Studio Group, qui produit la franchise Chicago avec Dick Wolf’s Wolf Entertainment.

Dick Wolf, Haas et Newman sont les producteurs exécutifs de Chicago Fire, qui a récemment franchi le cap du 200e épisode, avec Michel Gilvary, Reza Tabrizi et Arthur W. Forney et Peter Jankowski de Wolf Entertainment.

« Andrea fait partie intégrante de notre équipe de rédaction de Chicago Fire depuis le premier jour. Son soutien à Derek a été inestimable », a déclaré Jankowski, COO de Wolf Entertainment.

Avec la promotion de Newman, les trois séries de Chicago ont des showrunners/co-showrunners féminines à la barre. Elle rejoint la nouvelle showrunner de Chicago PD Gwen Sigan ainsi que Diane Frolov, co-showrunner de Chicago Med avec Andrew Schneider.

Newman a commencé sa carrière de dramaturge à New York. Avant Chicago Fire, elle a travaillé comme scénariste-productrice sur Felicity, Ed, Mister Sterling et les 24 lauréats d’un Emmy. Elle a été co-productrice exécutive sur Cold Case, Private Practice et Human Target. Newman est remplacé par ICM Partners.

