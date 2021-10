L’EP ‘Christmas In My Dreams’ de Chad Lawson présente des classiques des fêtes

Le compositeur et pianiste Chad Lawson sortira son nouvel EP, Christmas in My Dreams, le 8 octobre 2021. La collection de quatre titres présente des classiques de Noël intemporels, y compris un nouveau “duo” entre Chad Lawson et la légendaire chanteuse Dinah Washington, avec lui qui l’accompagne ‘ La piste vocale de Silent Night, sortie en single aujourd’hui. Parallèlement à cette collaboration unique, Christmas in My Dreams comprend également des arrangements réinventés de «Have Yourself A Merry Little Christmas», «The Christmas Waltz» et «I’ll Be Home for Christmas».

À propos de Dinah Washington

Dinah Washington était l’une des artistes afro-américaines les plus populaires des années 1950 et était souvent appelée la « reine du blues ». Elle a joué et enregistré dans une grande variété de styles, dont le jazz, le blues, le gospel R&B et la pop. En 1959, elle a remporté un Grammy Award pour la meilleure performance de rythme et de blues pour son enregistrement de « What a Diff’rence a Day Makes ».

À propos de Chad Lawson

Chad Lawson a initié les nouvelles générations à la musique classique avec des techniques contemporaines et une signature sonore émotive. Son travail en solo a une sensation méditative détendue qui s’inspire à la fois des sonorités de la musique classique et de la nature libre de l’improvisation jazz.

Depuis la libération de Chad Lawson Vous saviez enfin, ses débuts sur une grande maison de disques, en 2020, sa position en tant que l’un des principaux artistes post-classiques américains s’est développée de manière exponentielle. Il a dépassé les 140 millions de streams et le morceau “Stay” est resté dans le Top 25 Billboard Classical pendant 74 semaines consécutives.

Chad Lawson est passionné par la façon dont la musique peut aider les gens à réduire leur niveau de stress et à améliorer leur santé émotionnelle. Il a été submergé par le nombre de personnes qui lui ont tendu la main pour lui faire savoir à quel point sa musique les a aidés à traverser des moments difficiles – en particulier pendant la pandémie. En réponse, il a lancé sa populaire série de podcasts, Calm It Down, qui a récemment été nominée pour un prix iHeart Radio Podcast.

“La musique que je fais est destinée à créer le calme”, ​​a expliqué Chad Lawson. “Et maintenant, plus que jamais, c’est ce que le monde a besoin d’entendre.”

Le single ‘Silent Night’ de Chad Lawson et Dinah Washington, présenté sur Christmas in My Dreams, est dehors nonw.

