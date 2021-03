L’EP des Beatles hier qui a coïncidé avec la controverse

C’est dans les années 1950 que les maisons de disques ont repéré une opportunité de sortir un nouveau format qui occupait un espace entre les singles et les disques de longue durée. Alors que les singles étaient traditionnellement deux pistes, et les albums de 8 à 12 pistes, les EP (ainsi dénommés «lecture étendue») avaient quatre pistes. Les artistes les sortaient souvent comme des dégustateurs d’albums «bouchées», et dans certains cas, ils sortaient même tous les morceaux d’un LP sur une série d’EP, comme ils l’ont fait avec l’EP Yesterday des Beatles.

Parlophone, Les Beatles Le label britannique avait sorti toute une série d’EP du groupe en commençant par «Twist and Shout» à l’été 1963; il a naturellement dominé les charts EP, un exploit égalé par six autres de leurs sorties EP et quand leur EP Yesterday est sorti le 4 mars 1966, il a rapidement grimpé dans les charts et est devenu leur septième n ° 1 le 26 mars 1966, continuant. pour passer sept semaines en tête de liste des best-sellers.

L’EP était composé de quatre chansons de Help! album: «Hier», «Agis naturellement», «Tu m’aimes trop» et «C’est seulement de l’amour». Chacun des groupes a pris le chant principal sur l’une des quatre pistes: Paul hier, » Ringo sur «Act Naturally», George sur «You Like Me Too Much», et John sur « It’s Only Love. »

Les quatre pistes sont également apparues sur Help! album au Royaume-Uni, mais en Amérique, c’était une autre histoire. Aucun des quatre n’est inclus dans la version américaine de Help !. À la place, « Yesterday » et « Act Naturally » apparaissent sur Yesterday and Today, et sortent en single en septembre 1965. « You Like Me Too Much » est inclus sur Beatles VI, tandis que « It’s Only Love » apparaît sur la version américaine de Rubber Soul.

Le 11e EP britannique des Beatles était en mono uniquement et la photo de couverture était de Robert Whitaker. Il est également sorti au Portugal, en Espagne et au Brésil, mais avec une photo de couverture différente.

La sortie de l’album a eu lieu le même jour que l’interview de John Lennon avec la journaliste londonienne Maureen Cleave a été publiée dans le journal London Evening Standard. Chez lui, Kenwood, à Weybridge, Cleave avait trouvé une bibliothèque, avec des œuvres d’Alfred, Lord Tennyson, Jonathan Swift, Oscar Wilde, George Orwell, Aldous Huxley et The Passover Plot, de Hugh J. Schonfield, qui avaient influencé Lennon’s idées sur le christianisme. Cleave a demandé à John ce qu’il pensait de la religion et il a dit: «Le christianisme disparaîtra. Il disparaîtra et rétrécira. Je n’ai pas besoin d’argumenter à ce sujet; J’ai raison et je vais avoir raison. Nous sommes plus populaires que Jésus maintenant; Je ne sais pas lequel ira en premier – rock’n’roll ou christianisme. »

Bien que les commentaires aient été acceptés au Royaume-Uni pour ce qu’ils étaient, une véritable observation sur la façon dont Jean considérait le christianisme et son rôle dans le monde, cela a provoqué une réaction violente en Amérique. Cinq mois plus tard, un magazine américain pour adolescents a cité les remarques de Lennon et les manifestations dans le sud des États-Unis ont rapidement suivi.

Certaines stations de radio ont cessé de jouer des chansons des Beatles et leurs disques ont été publiquement brûlés. La controverse a coïncidé avec la tournée américaine des Beatles en août, et John Lennon a tenté d’étouffer le différend lors d’une série de conférences de presse. Cependant, cela a duré un moment, mais les gens ont finalement accepté les remarques de John comme une véritable tentative de mettre en contexte le succès phénoménal des Beatles.

Écoutez le meilleur des Beatles sur Apple Music et Spotify.