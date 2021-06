L’EP Queen qui a présenté “Good Old Fashioned Lover Boy”

Les étudiants de reineL’incroyable et longue carrière de s dans le classement des singles britanniques pourrait remarquer ce qui semble, dans certains livres de classement au moins, être une étrange omission dans leur liste de hits. Au cours des seules années 1970, le groupe a fait ce compte à rebours pas moins de 14 fois, mais il semble qu’il n’y ait pas de place dans l’inventaire pour un très célèbre Queen 45. Où, pourriez-vous demander, est « Bon garçon amoureux à l’ancienne » ?

Un bon EP à l’ancienne

La réponse est contenue dans un enregistrement qui est entré dans les charts britanniques au début de juin 1977. Le premier EP de Queen’s était exactement cela, leur premier album de jeu prolongé, qui faisait suite à “Tie Your Mother Down”, qui n’avait atteint que No. .31 au printemps. La plupart des sources de référence ont traditionnellement répertorié l’EP par son titre, plutôt que par sa chanson principale, qui était en effet “Good Old Fashioned Lover Boy”, écrite par Freddie Mercury.

Le morceau optimiste et enjoué était sur le cinquième album studio A Day At The Races, sorti en décembre dernier. À ce stade, Harry Doherty a décrit la chanson dans Melody Maker comme « une pop à part entière de Mercury avec une excellente ligne de crochet. Il frise l’ambiance vaudevillean de « Seaside Rendezvous » [from A Night At The Opera] avec l’effet de groupe de jazz de Brian May aussi ici.

Maintenant, c’est devenu la chanson principale et la piste radio évidente du premier EP de Queen, qui ne contenait aucun nouveau matériel, mais présentait plutôt la sortie de l’album du groupe à ce moment-là. Soutenu par les formidables harmonies du quatuor, « Good Old Fashioned Lover Boy » a présenté un cinquième contributeur sous la forme de chœurs de feu le confident de Queen, l’ingénieur Mike Stone.

Au moment où la tournée A Day At The Races du groupe a atteint l’Europe au printemps 1977, la chanson faisait partie de leur set, conservant sa place pour les dates de News Of The World aux États-Unis à la fin de l’année et les spectacles européens derrière cet album au printemps 1978.

“Lover Boy” était accompagné sur la face A de l’EP d’une autre composition de Mercury, “Death On Two Legs (Dedicated To…)”, qui figurait sur leur précédent album, A Night At The Opera de 1975. La face B est allée encore plus loin dans leur histoire, avec “Tenement Funster” de Roger Taylor, du troisième album Pure crise cardiaque, et “White Queen (As It Began)” de Brian May, de Reine II.

Le premier EP de Queen est entré dans les best-sellers britanniques à la 36e place du classement du 4 juin. Son histoire erratique l’a vu grimper au n°29 puis au n°21, puis chuter de trois places avant de se hisser au n°17 ​​début juillet. Il est ensuite retombé au n°24 avant de remonter au n°19 et de revenir au n°17. Après ce modeste succès, Queen reviendra vraiment à son faste à l’automne 1977 avec “We Are The Champions”.

“Good Old Fashioned Lover Boy” a été sur les lèvres des inconditionnels de la reine et des nouveaux croyants, avec son émergence en 2021 en tant que chanson et mème préférés sur TikTok. Comme toujours, la capacité du groupe à évoluer avec son temps et à conquérir de nouveaux publics ne connaît pas de limites.

