L’épagneul marieur de James Middleton l’a conduit à l’amour de sa vie – “Je suis allé m’excuser” | Royale | Nouvelles

De nombreux propriétaires de chiens peuvent comprendre la lutte de M. Middleton lorsque sa chienne de 13 ans, Ella, a couru pour socialiser avec d’autres personnes dans le parc. Cependant, la rencontre a peut-être été fatale car le chiot épagneul a rencontré Alizée Thevenet – son fiancé actuel.

L’entrepreneur a emmené son chien au South Kensington Club de Chelsea en 2018 et Ella a couru directement vers Alizée, qui l’a pris pour un serveur.

James a expliqué la réunion prévue dans le Telegraph : « Plutôt embarrassé, je suis allé m’excuser et ramener Ella.

“Mais Alizée a pensé que j’étais le serveur et lui a commandé un verre tout en continuant de caresser Ella, qui à ce moment-là était sur le dos en train de laper l’attention.

“Je ne savais pas, mais je venais de rencontrer ma future femme, tout cela grâce à Ella.”

“Nous nous installons dans notre vie à la campagne et les chiens adorent leur nouvelle maison.”

Il a également partagé une photo avec les six chiens.

Alizée Thevenet et James Middleton partagent cinq épagneuls – Ella, qui les a présentés pour la première fois, Zulu, huit ans, Inka et Luna, six ans, et Nala, un.

Ils ont aussi un golden retriever de quatre ans.

M. Middleton a démontré son adoration pour les animaux à quatre pattes et a récemment lancé une entreprise d’aliments pour chiens inspirée de ses propres chiots.