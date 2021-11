L’épargne-pension protégée contre les escrocs alors que de nouvelles règles deviennent loi AUJOURD’HUI | Politique | Nouvelles

La réglementation signifie que les transferts suspects peuvent être empêchés de se retrouver dans les griffes d’un fraudeur.

Les administrateurs de pensions et les gestionnaires de régimes bénéficieront également de nouveaux pouvoirs d’intervention.

Le ministre des Pensions Guy Opperman a déclaré : « Nous luttons concrètement contre le fléau des escroqueries en matière de retraite pour protéger l’épargne durement gagnée des retraités.

« Ces mesures offriront une meilleure protection aux épargnants. »

Les mesures, qui entrent en vigueur le 30 novembre, signifient que les demandes des retraités de déplacer leur argent seraient marquées d’un drapeau rouge ou ambre pour les bloquer si elles étaient suspectes.

Les demandes pourraient être arrêtées si les épargnants ont eu une approche non sollicitée pour accéder ou transférer leurs économies sur les réseaux sociaux.

Un tel contact déclencherait un drapeau, ce qui signifierait que les administrateurs de retraite ou les gestionnaires de régime pourraient le bloquer jusqu’à ce que l’on en sache plus.

Helen Morrissey, analyste principale des pensions et des retraites chez Hargreaves Lansdown, a déclaré : « Les escrocs volent aux gens leur épargne-retraite durement gagnée et, pendant trop longtemps, les régimes ont été impuissants à les arrêter. Ces mesures constituent un pas en avant bienvenu dans la protection des adhérents du régime en donnant aux régimes le pouvoir d’arrêter les transferts ou de demander conseil aux adhérents s’ils ont des soupçons.

L’ombudsman des retraites, Anthony Arter, a déclaré : « Ayant été témoin des dommages réels que les escroqueries en matière de retraite peuvent infliger à la retraite d’un individu, je salue les nouvelles réglementations sur les transferts qui visent à rendre les transferts plus sûrs. Je suis optimiste qu’avec le temps, la clarté statutaire concernant le niveau de diligence raisonnable attendu des fiduciaires et les informations et conseils supplémentaires à fournir, le cas échéant, à ceux qui envisagent de transférer, contribueront à lutter contre les escroqueries en matière de retraite et à réduire le nombre de plaintes de transfert à The Pensions. Médiateur.

« Les plaintes reçues après l’entrée en vigueur de la réglementation feront l’objet d’une enquête dans le cadre de cette réglementation (et des orientations de l’industrie) au cas par cas, en tenant compte des faits et des preuves dans chaque cas ».

Le gouvernement s’est engagé à examiner les nouvelles réglementations dans les 18 mois pour s’assurer qu’elles restent aussi efficaces que possible pour cibler les méthodes évolutives utilisées par les escrocs.

Nicola Parish du Pensions Regulator (TPR), a déclaré: «Nous nous félicitons de ces nouvelles réglementations qui permettent aux fiduciaires d’agir en tant que première ligne de défense contre les escrocs.

«Nous sommes ravis que ces nouvelles règles consacrent dans la législation deux des éléments clés de l’engagement à lutter contre les escroqueries en matière de retraite – autour des mesures de diligence raisonnable et de l’avertissement aux membres des transferts à haut risque.

«Nous exhortons tous les fiduciaires et les prestataires de retraite à prendre note de ces nouvelles règles et à continuer de jouer leur rôle pour mettre fin aux escroqueries. Cela comprend le signalement de toutes les escroqueries présumées à Action Fraud ou en appelant le 101 en Écosse.

« Le secteur des retraites peut continuer à démontrer son engagement à mettre fin au fléau des escrocs en rejoignant notre campagne de promesses de dons. »

—————–

Commentaire du ministre des Pensions Guy Opperman

Les escrocs en matière de retraite sont les plus bas des plus bas.

Ils attirent des victimes sans méfiance et les volent ensuite de leurs économies durement gagnées, laissant des vies ruinées et des plans de retraite en lambeaux.

C’est pourquoi aujourd’hui, nous prenons des mesures supplémentaires pour protéger les épargnants et renforcer les pouvoirs des fiduciaires de retraite dans la lutte contre la fraude.

Ces nouvelles mesures permettront aux syndics d’intervenir lorsqu’ils soupçonnent qu’un transfert de pension se retrouvera entre les doigts sales d’un fraudeur.

Les fiduciaires pourront « signaler » les transferts lorsqu’ils repéreront les caractéristiques d’une opération d’escroquerie, mettant ainsi un terme à un épargnant qui remettait involontairement son avenir financier.

En tant que ministre des Pensions, l’une de mes principales priorités est de veiller à ce que les gens soient protégés contre l’impact dévastateur des escroqueries.

Et il s’agit d’un véritable effort conjoint, impliquant une collaboration entre l’industrie, les régulateurs et les forces de l’ordre.

Nous travaillons ensemble pour sévir contre ces criminels, sachant qu’à mesure que leurs techniques tordues évoluent, nos défenses doivent évoluer également.

Les épargnants peuvent également être eux-mêmes sur le devant de la scène – savoir ce qu’il faut surveiller et les techniques fréquemment déployées par les escrocs est le point de départ idéal.

J’exhorte donc les lecteurs – ne vous contentez pas de vous renseigner, parlez à vos proches et sensibilisez-les également aux risques.

Et sachez que le support est disponible, y compris via notre service MoneyHelper et d’Action Fraud.

Ensemble, nous pouvons arrêter les escrocs dans leur élan et faire en sorte que tout le monde profite de la meilleure retraite possible.

Guy Opperman est ministre des retraites