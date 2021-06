L’épaule froide de Cristiano Ronaldo efface 4 milliards de dollars de la casquette m de Coca-Cola ; Pogba snobe Heineken

Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de tous les temps en Championnat d’Europe. (Photo : Instagram)

La star du Portugal et de la Juventus, Cristiano Ronaldo, a réduit de 4 milliards de dollars la capitalisation boursière du géant mondial des boissons Coca-Cola plus tôt cette semaine en retirant deux bouteilles placées devant lui. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or, également un passionné de fitness bien connu, a retiré les deux bouteilles de Coca-Cola et a plutôt placé une bouteille d’eau devant lors d’une conférence de presse d’avant-match. Peu de temps après les actions de Cristiano Ronaldo, la société Coca Cola cotée à la Bourse de New York a vu sa capitalisation boursière diminuer de 4 milliards de dollars, a rapporté The Guardian. Coca-Cola est le sponsor officiel de l’Euro 2020.

Immédiatement après avoir retiré les deux bouteilles de Coca-Cola lors de la conférence de presse, le capitaine portugais a été vu brandissant une bouteille d’eau avant de dire “Agua” en portugais dans ce qui semblait être un encouragement pour les gens à choisir l’eau plutôt que les boissons gazeuses. Ronaldo, qui est le meilleur buteur de l’histoire du Championnat d’Europe, est connu pour son aversion pour les boissons gazeuses.

Plus tôt en décembre de l’année dernière, le footballeur de 36 ans a été entendu dire qu’il n’aimait pas que son fils boive “Coca-Cola et Fanta et mange des chips”. Ronaldo lui-même maintient un niveau de forme physique qui l’a maintenu à son apogée à un âge où la plupart des footballeurs commencent à montrer des signes d’épuisement après une carrière de plus d’une décennie.

Le cours de l’action Coca-Cola a chuté de 1,67% à la cloche d’ouverture de lundi à Wall Street. Le cours de l’action est passé de 56,10 $ à 55,22 $. La valeur marchande de Coca-Cola est passée de 242 milliards de dollars à 238 milliards de dollars, effaçant 4 milliards de dollars de capitalisation boursière, selon le rapport. Suite à l’incident, un porte-parole de l’Euro 2020, “les joueurs se voient offrir de l’eau, aux côtés de Coca-Cola et Coca-Cola Zero Sugar, à leur arrivée lors de nos conférences de presse”. Le porte-parole a ajouté que tout le monde “a droit à ses préférences en matière de boissons”.

Cependant, le camouflet de Ronaldo ne risque pas de nuire longtemps à l’entreprise. Adman Prahlad Kakkar, le fondateur de Genesis Film Productions, a été cité par The Indian Express disant que cette décision affectera les actions et la valeur marchande de Coke, mais seulement momentanément. “Et ces cours boursiers ne reflètent pas le chiffre d’affaires réel”, a-t-il ajouté.

Ronaldo, qui détient le record du plus grand nombre de buts marqués par un joueur de football professionnel, n’est pas le seul à snober les marques mondiales. Le patron de Tesla, Elon Musk, a forcé des mouvements brusques du marché par ses tweets cryptiques. Après Cristiano Ronaldo, le milieu de terrain de la France et de Manchester United, Paul Labile Pogba, a également été vu en train de retirer une bière Heineken sans alcool de sa table. Heineken, autre sponsor officiel de l’Euro 2020, a vu ses actions à la Bourse d’Amsterdam chuter légèrement jeudi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.