L’épave vivante Membres d’Anthrax et Shadows Fall : le clip de “One Foot In The Grave” est disponible

ÉPAVE VIVANTE — le nouveau groupe de metal moderne composé du chanteur Jeff Gard (DEATH RAY VISION), guitaristes Jon Donais (ANTHRAX, OMBRE TOMBE) et Matt LeBreton (DOWNPOUR), bassiste Matt Bachand (SHADOWS FALL, ACT OF DEFIANCE) et batteur Jon Morency (LET US PREY) – a sorti un clip pour la chanson titre de son premier EP, “Un pied dans la tombe”.

Dit Bachand: “‘Un pied dans la tombe’ est une chanson qui serait l’hymne de tous ceux qui embrassent les hauts et les bas que la vie vous réserve, peu importe la difficulté. Nous avons pensé qu’une simple vidéo de performance qui englobe l’énergie brute de la piste était le meilleur moyen de faire passer ce point. »

Les “Un pied dans la tombe” L’EP contient trois morceaux qui montrent les explosions de puissance mélodique et surmenée du collectif, et est maintenant disponible sous forme de CD en édition limitée tandis que les deux singles sont sur des plateformes numériques. Le premier single du groupe, “Point de rupture” – décrit par Revolver comme “un rageur de retour qui voit Donais et LeBreton déchiquetant leurs coeurs pendant que Gard met en valeur son John Bush-esque pipes” – a été révélé plus tôt cette année.

Le pouvoir de ÉPAVE VIVANTE sera encore plus déchaîné lors de représentations en direct à venir à l’automne dans toute la Nouvelle-Angleterre. En plus d’une apparition en tête d’affiche le 2 octobre à Easthampton, Massachusetts, le groupe jouera également en soutien direct à BUCKCHERRY le 2 novembre à New Bedford, Massachusetts.

Le premier album encore sans titre de ÉPAVE VIVANTE – produit et conçu par Shane Frisby (DÉNICHER, ENTERREZ VOS MORT), et mélangé par Pete Rutcho (RÉVOCATION, TOMBER À L’ENVERS) – sortira au début de l’année prochaine. Plus d’informations sur l’album et des performances live supplémentaires du groupe seront dévoilées dans les semaines à venir.

ÉPAVE VIVANTE des dates de tournée:

02 octobre – Se7ens Sports Bar & Grill – Easthampton, MA



02 novembre – The Vault Music Hall & Pub – New Bedford, MA (avec BUCKCHERRY)



06 novembre – Charlee Bravos – Putnam, CT



12 novembre – Ralphs Diner – Worcester, MA

ÉPAVE VIVANTE est:

Jeff Gard (voix)



Jon Donais (guitares)



Matt LeBreton (guitares)



Matt Bachand (basse)



Jon Morency (tambours)



