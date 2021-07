L’épée d’Armageddon du Pentagone volera très bientôt

07/08/2021 à 08:00 CEST

SPORT.es

Le prochain ICBM du Pentagone commencera ses vols d’essai en 2023a annoncé l’US Air Force. Le missile de dissuasion stratégique au sol (GBSD) remplacera le Minuteman III existant dans la force de frappe nucléaire du Pentagone et fournira un système nucléaire à réponse rapide qui peut atteindre presque n’importe quel point de la Terre en quelques minutes.

Mais les critiques du programme suggèrent que les États-Unis pourraient économiser des milliards en s’appuyant sur des missiles plus anciens. Le GBSD constituera la branche terrestre de la dissuasion stratégique américaine, également connue sous le nom de triade nucléaire, qui comprend également des bombardiers B-2 et B-52 et des sous-marins de classe Ohio équipés de missiles nucléaires Trident II D-5. Le GBSD remplacera le Minuteman III ICBM, qui a fait ses débuts en 1970.

Bien que l’Air Force ait constamment amélioré les Minuteman III, les missiles et leur infrastructure (il y a 400 missiles situés dans des silos renforcés dispersés dans tout l’ouest) approchent de la fin de leur durée de vie utile. Les missiles et leurs systèmes de soutien, maintenant dans leur cinquième décennie, sont de plus en plus difficiles à entretenir.