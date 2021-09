L’épée de maître emblématique de Legend of Zelda obtient une réplique LEGO grandeur nature ⋆ 10z viral

Un fan dévoué de LA légende de Zelda série de jeux vidéo a construit une réplique grandeur nature de la Master Sword à partir de LEGO. Extrêmement populaire, la franchise The Legend of Zelda de Nintendo produit des éditions de l’aventure de Link depuis 1986. Le jeu vidéo d’action-aventure a commencé sous une forme pixelisée en 2D, mais au fil du temps, les graphismes se sont améliorés. Un morceau de fan art rappelle le passé pixelisé du jeu.

La Master Sword, également connue sous le nom de Blade of Evil’s Bane, est un élément clé utilisé par Link pour aider à vaincre Ganon et à sceller son mal. L’objet est différent des autres trouvés dans les jeux – la Master Sword attend d’être retirée de la pierre, parmi d’autres conditions préalables occasionnelles nécessaires pour atteindre l’arme. Dans le jeu le plus récent de la franchise, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Link doit avoir 13 conteneurs de cœur avant de réussir à retirer l’épée sacrée de sa pierre. Avec la tradition de Master Sword présente dans plusieurs épisodes de la série, c’est un détail fortement associé au jeu The Legend of Zelda. Ce n’est donc pas une surprise de voir des fan art commémorant la lame du fléau du mal.

Connexes: The Legend of Zelda: les pouvoirs magiques de l’épée principale, expliqués

Postées sur le subreddit de Zelda, plusieurs images de Link’s Master Sword sont faites à partir de LEGO. Le fan art LEGO a été créé par l’utilisateur Ddave_, et ils peuvent être vus tenant l’épée dans les images. La Master Sword a déjà été fabriquée à partir de LEGO, mais pas à la taille réaliste de Ddave_. L’épée a une poignée bleu royal et une garde croisée ailée, cette dernière tenant une seule pierre précieuse jaune en son centre. En y regardant de plus près, le symbole Legend of Zelda Triforce peut être vu gravé sur la partie inférieure de la lame.

Les interprétations LEGO des personnages et des icônes de jeux vidéo sont apparemment des formes de fan art incontournables. Ddave_ lui-même a réalisé plusieurs modèles LEGO grandeur nature de Pokémon populaires. Un autre fan de Pokémon a fabriqué trois objets Pokémon différents à partir de LEGO : un incubateur d’œufs Pokémon, une bouteille de potion violette et une Pokéball rouge. Avec la polyvalence des pièces et des designs LEGO, les possibilités de fan art semblent infinies.

La Master Sword pourrait réapparaître dans la prochaine suite de Nintendo à Breath of the Wild. Lors du Nintendo Direct de la semaine dernière, des informations concernant les prochains titres Nintendo Switch – comme un nouveau jeu Kirby, Bayonetta 3 et un prochain film Mario – ont été annoncées. Cependant, aucune information supplémentaire n’a été donnée sur la suite actuellement sans nom de Breath of the Wild. Jusqu’à ce que plus d’informations soient connues, les fans peuvent continuer à faire des créations LEGO inspirées de La légende de Zelda traditions.

Suivant: Les jeux N64 de Zelda sur Switch Kill Hopes for Anniversary Collection

Source : Ddave_/Reddit

Le joueur Halo Infinite découvre pourquoi la physique des grenades se sent mal

A propos de l’auteur



Caitlin Dinunzio

(14 articles publiés)



Caitlin Dinunzio est rédactrice pour ., se concentrant principalement sur l’actualité des jeux. Bien qu’elle apprécie les jeux AAA, elle est plus encline à choisir un jeu un peu plus spécialisé. Elle court au café et pendant son temps libre, elle aime lire avec son chien de 107 livres Nike à ses côtés.

Plus de Caitlin Dinunzio