L’EPFO ajoute 12,73 lakh d’abonnés en octobre

L’organisme de fonds de retraite EPFO ​​a ajouté 12,73 lakh d’abonnés nets en octobre, enregistrant une augmentation de 10,22% par rapport au même mois l’année dernière, selon les dernières données sur la paie. « Les données provisoires sur la masse salariale d’EPFO publiées le 20 décembre 2021 mettent en évidence qu’EPFO a ajouté 12,73 lakh d’abonnés nets au cours du mois d’octobre 2021 », indique un communiqué du ministère du Travail.

Selon le communiqué, la comparaison d’une année sur l’autre montre une augmentation d’environ 10,22% des ajouts nets de masse salariale en octobre 2021 par rapport à 11,55 lakh d’abonnés nets ajoutés en octobre 2020. Sur le total de 12,73 lakh d’abonnés nets ajoutés, 7,57 lakh de nouveaux membres ont été inscrits en vertu de l’EPF & MP Act, 1952 pour la première fois. Environ 5,16 abonnés nets lakh sont sortis mais ont rejoint l’EPFO en choisissant de continuer leur adhésion à l’EPFO en transférant leurs accumulations de PF du compte PF précédent au compte PF actuel au lieu d’opter pour le retrait final, a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’une comparaison par âge des données sur la masse salariale montre que le groupe d’âge des 22-25 ans a enregistré le plus grand nombre d’inscriptions nettes avec 3,37 ajouts de lakh en octobre 2021. Le groupe d’âge des 18-21 ans a également enregistré un ajout sain. d’environ 2,50 lakh d’inscriptions nettes. Les tranches d’âge des 18-25 ans ont contribué à environ 46,12 % du total des ajouts nets d’abonnés en octobre 2021.

Les membres de ces tranches d’âge sont généralement de nouvelles mains sur le marché du travail et représentent une étape cruciale pour le potentiel d’un individu en termes de capacité de gain. La comparaison des chiffres de la masse salariale au niveau des États montre que les établissements couverts dans les États du Maharashtra, de l’Haryana, du Gujarat, du Tamil Nadu et du Karnataka sont en tête en ajoutant environ 7,72 lakh d’abonnés au cours du mois, ce qui représente environ 60,64 % de la masse salariale nette totale. dans toutes les tranches d’âge.

L’analyse comparative entre les sexes indique que la part nette des inscriptions féminines au cours du mois est de 2,69 lakh. La part des inscriptions féminines est d’environ 21,14 % de l’ajout net total d’abonnés au cours du mois d’octobre 2021. Les données sur la masse salariale du secteur indiquent que la catégorie des services d’experts (composée d’agences de main-d’œuvre, d’agences de sécurité privées et de petits entrepreneurs, etc.) constitue 40,73 % de l’ajout total d’abonnés au cours du mois. En outre, une tendance croissante des ajouts nets de masse salariale a été notée dans des industries telles que le papier, la minoterie, les établissements de financement, etc.

Les données de paie sont provisoires puisque la génération de données est un exercice continu, comme la mise à jour du dossier des employés est un processus continu. Les données précédentes sont donc mises à jour tous les mois. Depuis le mois de mai-2018, l’EPFO publie les données de paie couvrant la période d’octobre 2017.

L’EPFO fournit un fonds de prévoyance, des prestations de retraite aux membres sur leur retraite et des prestations de retraite et d’assurance familiales à leurs familles en cas de décès prématuré du membre. L’EPFO est la principale organisation du pays chargée de fournir des prestations de sécurité sociale à la main-d’œuvre du secteur organisé/semi-organisé couverte par la loi EPF & MP Act, 1952.

