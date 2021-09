L’EPFO ajoute 14,65 lakh de membres en juillet

in

L’EPFO arrive au nombre net en déduisant le total des abonnés qui sont sortis de la somme des nouveaux abonnés et de ceux qui sont partis plus tôt mais qui ont rejoint au cours de la période.

Le régime de la caisse de prévoyance des employés (EPF) a enregistré un ajout net d’abonnés de 14,65 lakh en juillet, supérieur au chiffre révisé de 11,2 lakh en juin et de seulement 6,6 lakh en mai, selon les données provisoires publiées par l’organisation EPF (EPFO).

Pas moins de 9 lakhs de nouveaux membres ont été ajoutés au programme en juillet, tandis que 9,4 lakhs ont rejoint et seulement 3,8 lakhs sont sortis.

Bien entendu, les données de paie provisoires de l’EPFO sont sujettes à de fortes révisions, de sorte qu’aucune conclusion hâtive n’a pu en être tirée (le nombre net d’ajouts en juin était auparavant de 12,8 lakh). Pourtant, conformément à la volonté de formaliser l’effort au travail via des incitations assorties, la base EPFO ​​s’est élargie ces dernières années.

Le nombre de nouveaux abonnés en juillet est supérieur à la moyenne mensuelle de 2020-2021 d’environ 27% et comparable à la moyenne 2019-20, bien qu’inférieur aux moyennes des 2 années précédentes. Les moyennes mensuelles de l’ajout net d’abonnés sur 3 ans à partir de 2018-19 ont été de l’ordre de 5 à 6,5 lakh.

Depuis avril 2018, l’EPFO publie les données de paie couvrant la période de septembre 2017. “Cela (plus de personnes rejoignant le programme et moins d’existences) montre que la majorité des abonnés ont choisi de continuer leur adhésion à l’EPFO, en transférant leurs accumulations passées de leur emploi précédent vers le compte PF actuel plutôt que de demander un retrait final”, a déclaré le gouvernement dans une déclaration.

Dans le cadre du programme de subvention du fonds de prévoyance – Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojana (ABRY) – annoncé pour la première fois le 12 novembre 2020, dans le cadre du paquet Atmanirbhar Bharat 3.0, le Centre fournit une subvention du fonds de prévoyance aux nouveaux employés embauchés à compter du 1er octobre. 2020.

La fenêtre a récemment été prolongée de 9 mois jusqu’au 30 mars 2022. Dans le cadre de l’ABRY, le Centre crédite pour une période de deux ans à la fois la part des salariés et des employeurs (24 % des salaires) ou uniquement la part des salariés (12 % des salaires), selon la force des établissements enregistrés à l’EPFO.

