L’EPFO autorise un deuxième retrait anticipé Covid-19

À ce jour, l’EPFO a réglé plus de 76,31 lakh de réclamations anticipées Covid-19, déboursant un total de 18 698,15 crore, a annoncé lundi le ministère du Travail.

Les souscripteurs de l’Organisation du Fonds de Prévoyance des Employés (EPFO) peuvent désormais bénéficier d’une deuxième avance Covid-19 non remboursable à hauteur de trois mois de salaire (base plus DA) ou jusqu’à 75% du montant au crédit du membre dans le compte EPF, selon le moins élevé des deux.

La disposition spéciale de retrait, visant à répondre aux besoins financiers des membres pendant une pandémie, a été introduite pour la première fois en mars de l’année dernière, sous Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY). Ces réclamations seront réglées dans les trois jours suivant leur réception.

À ce jour, l’EPFO a réglé plus de 76,31 lakh de réclamations anticipées Covid-19, déboursant un total de Rs 18 698,15 crore, a annoncé lundi le ministère du Travail.

« Au cours de la deuxième vague de pandémie de Covid-19, la ‘mucormycose’ ou champignon noir a récemment été déclarée épidémie. En ces temps difficiles, l’EPFO s’efforce de prêter main-forte à ses membres en répondant à leurs besoins financiers. Les membres qui ont déjà profité de la première avance Covid-19 peuvent désormais opter également pour une deuxième avance », a-t-il déclaré.

Compte tenu du besoin urgent de soutien financier des membres en ces temps difficiles, il a été décidé d’accorder la priorité absolue aux réclamations liées au Covid-19, a déclaré le ministère.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.