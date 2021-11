L’EPFO investira dans des titres adossés à des actifs, Rs 9 000 crore/an maintenant

EPFO a versé 8,5 % de rendement à ses abonnés au cours des deux dernières années.

L’organisation du fonds de prévoyance des employés (EPFO) peut investir jusqu’à 5% de ses dépôts supplémentaires – près de 9 000 crores de roupies au niveau actuel – chaque année dans certaines obligations du secteur privé, des REIT, des InvIT, des unités émises par des alternatives de catégorie I et II. des fonds d’investissement et des obligations Bâle III Tier I notées AA, afin d’améliorer le rendement des investissements. Cette décision fait partie de la diversification des investissements entre les classes d’actifs, qui font partie du modèle d’investissement approuvé pour l’organisation, mais sont restées largement inexploitées jusqu’à présent.

L’EPFO souhaite diversifier ses investissements compte tenu de la baisse des rendements des investissements des titres d’État (CTG) et des prêts au développement de l’État (SDL) et également pour éviter les risques de concentration sur les investissements uniquement dans ces instruments et obligations du secteur public. EPFO a versé 8,5 % de rendement à ses abonnés au cours des deux dernières années.

Fort du soutien du gestionnaire de portefeuille SBI MF, du consultant Crisil et du comité d’audit et d’investissement financier (FIAC) de l’EPFO, le conseil d’administration central (CBT), l’organe décisionnel suprême de la caisse de retraite, devrait donner son feu vert -à venir pour des investissements allant jusqu’à 5% des dépôts supplémentaires annuels d’EPFO dans ces classes d’actifs à haut rendement, lors de sa prochaine séance prévue le 20 novembre.

« Compte tenu de la tendance à la baisse des rendements des investissements CTG et SDL, du risque de concentration des investissements uniquement dans les obligations CTG/SDL/PSU, et de la nécessité d’améliorer les rendements et de diversifier les investissements dans d’autres classes d’actifs comme les invitations, les FIA, entre autres , qui sont inclus dans le schéma d’investissement qui a été notifié par le ministère du travail et de l’emploi comme applicable à l’EPFO et aux fiducies exonérées, il est devenu essentiel de revoir les restrictions imposées aux investissements dans certaines classes d’actifs comme décidé par la BCT en sa 207e réunion tenue le 1er avril 2015 et la 225e réunion tenue le 21 août 2019 », a déclaré l’EPFO dans la note à l’ordre du jour pour que ses membres délibèrent.

Depuis août 2015, EPFO ​​investit en bourse par le biais de fonds négociés en bourse (ETF). En mars 2021, il a investi 1 37895,95 crore de Rs, mais a racheté des unités d’une valeur de 14 909,54 crore de Rs avec un gain en capital de 8 361,81 crore de Rs. L’investissement restant de 1 22 986,4 crores d’EPFO dans les ETF, au 31 mars 2021, avait une valeur notionnelle de 1 60 017,14 crores de Rs, ce qui signifie un rendement de 14,67 %. Par contre, le rendement G-sec moyen des 10 dernières années, comme en juillet 2021, était de 7,59%.

Conformément au modèle d’investissement notifié, l’EPFO peut investir ses dépôts supplémentaires, d’un montant d’environ 1,8 crore de lakh Rs par an, entre 45 et 50 % dans des titres publics, 35 à 45 % dans des titres de créance, jusqu’à 5 % dans des dettes à court terme. instruments, entre 5 et 15 % en actions et jusqu’à 5 % en investissements adossés à des actifs, structurés en fiducie et divers.

La catégorie d’investissements adossés à des actifs, structurés en fiducie et divers a été modifiée en avril de cette année pour céder la place à des investissements dans des parts émises par des fonds d’investissement alternatifs (AIF) de catégorie I et II réglementés par le Securities and Exchange Board of India (SEBI). Les investissements dans des parts émises par des fiducies de placement immobilier (FPI), des titres adossés à des actifs et des parts de fiducies de placement d’infrastructure (InvIT), réglementées par le régulateur du marché, ont été notifiés en 2015.

Mais, l’EPFO n’a pas pu exercer ces options à ce moment-là suite à la décision de la CBT de différer ces décisions d’investissement en tenant compte du profil de risque de certains instruments. Elle voulait bien comprendre les avantages et les inconvénients de ces actifs avant d’investir de l’argent dans ces classes d’actifs.

À la suite de certains défauts majeurs survenus dans les obligations du secteur privé, la BCT a encore restreint les investissements dans les obligations du secteur privé jusqu’à de nouvelles ordonnances lors de sa 225e réunion tenue en août 2019. Le statu quo prévaut encore aujourd’hui.

Lors de la prochaine réunion, la CBT habilitera probablement la FIAC à décider des options d’investissement et des critères/directives d’investissement dans toutes ces classes d’actifs qui sont incluses dans le modèle d’investissement tel que notifié par le gouvernement indien. En outre, toutes les décisions importantes prises par la FIAC de temps à autre seront soumises à la CBT.