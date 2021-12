L’Epic Games Store annonce le remake de Final Fantasy 7 pour le 16 décembre

Final Fantasy 7 Remake Intergrade arrive sur PC via Epic Games Store le 16 décembre

Auparavant uniquement disponible sur PS4, puis plus tard sur PS5, Final Fantasy 7 Remake Intergrade est le premier chapitre de la sortie audacieuse de Square Enix pour réinventer l’un des jeux les plus célèbres de tous les temps. La version PC a été évoquée il y a des années, mais elle est restée une exclusivité Playstation pendant un certain temps. Eh bien, bientôt, votre bureau de jeu coloré chargé de LED entrera dans l’action, contrairement au projet Memoria de Final Fantasy 9.

Quiconque souhaite le récupérer n’a qu’à se rendre sur la page Final Fantasy 7 Remake Intergrade sur Epic Games Store. Oui, celui-ci est exclusivement sur la vitrine d’Epic pour le moment. Les fans de Steam devront attendre jusqu’à ce qu’il soit disponible sur la boutique de Valve.

Découvrez une bande-annonce pour Final Fantasy 7 Remake Intergrade sur PC ci-dessous.

Cela n’a pas l’air bien meilleur graphiquement que la version PS5, mais étant donné à quel point le jeu a déjà l’air incroyable, c’est bien dans mon livre. J’ai hâte que les moddeurs PC ajoutent un mode zombies. Ou mieux encore, les astronautes de Among Us. Le jeu sur PC est tellement idiot. C’est bien!

Square Enix a également partagé la configuration système requise pour le port PC.

Rien de trop raide, surtout compte tenu de la beauté du jeu.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.