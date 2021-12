L’Epic Games Store offre Mages of Mystralia

Noël est peut-être passé, mais Epic Games Store offre toujours de nombreux cadeaux pour ce qui reste de la saison des vacances.

Le titre gratuit de lundi sur Epic Games Store est Mages of Mystralia. Dans ce titre d’aventure fantastique isométrique, les joueurs doivent concevoir des sorts pour contrer les méchantes créatures et résoudre des énigmes. Le jeu est sorti en 2017 avec un accueil assez chaleureux. À l’heure actuelle, il se situe à un niveau confortable de 74 sur Metacritic et a reçu un accueil de la communauté «très positif» sur Steam.

Vous pouvez récupérer gratuitement Mages of Mystralia sur Epic Games Store ici.

Mages of Mystralia est gratuit sur Epic Games Store jusqu’au 28 décembre à 8 h 00 HAP / 9 h 00 MDT / 11 h 00 HAE, donc si vous êtes même un peu curieux, saisissez-le dès maintenant.

La bande-annonce de lancement de Mages of Mystralia en fait certainement une beauté, même s’il s’agit d’un jeu vieux de 5 ans.

L’Epic Games Store continuera à offrir des titres gratuits toute la semaine, alors revenez sur ForTheWin pour voir ce qui est disponible au fur et à mesure que les offres sont mises en ligne ! La semaine dernière, la plate-forme a offert Vampyr et Pathfinder: Kingmaker – Enhanced Plus Edition, il y a donc un degré raisonnable de variété dans ces offres.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.