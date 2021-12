L’Epic Games Store offre Moving Out

Il est à nouveau temps de célébrer la saison des fêtes en vous procurant un autre cadeau sur l’Epic Games Store. Après tout, vous le méritez après avoir travaillé si dur toute l’année !

Le titre gratuit de mardi sur Epic Games Store est Moving Out. Un adorable petit jeu de puzzle sur, eh bien, des trucs en mouvement ! C’est tout le plaisir de s’installer dans une nouvelle maison, moins tout le travail induisant des maux de dos. Moving Out est sorti en 2020 avec des critiques assez positives, se situant à un impressionnant 77 sur Metacritic.

Moving Out est gratuit sur Epic Games Store jusqu’au 29 décembre à 8 h 00 HAP / 9 h 00 MDT / 11 h 00 HAE pour tous ceux qui ont besoin de conseils sur la façon de s’installer dans une nouvelle demeure.

Vous pouvez récupérer Moving Out gratuitement sur Epic Games Store ici.

N’oubliez pas qu’il ne s’agit que de la deuxième tuile gratuite disponible sur Epic Games Store cette semaine. Lundi a vu l’aventure fantaisiste Mages of Mystralia tandis que Vampyr et Pathfinder: Kingmaker – Enhanced Plus Edition étaient à gagner la semaine dernière. Alors connectez-vous tous les jours cette semaine pour découvrir les prochaines offres gratuites !

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.