L’Epic Games Store offre Salt and Sanctuary

Il n’y a pas de meilleure indication que les vacances battent leur plein qu’Epic offrant gratuitement plus de jeux sur sa vitrine. Mis à part le fait que le Nouvel An est encore dans quelques jours, bien sûr.

Le titre gratuit de mercredi sur Epic Games Store est Salt and Sanctuary. Cette aventure à défilement horizontal en 2D s’inspire autant de Castlevania que de Dark Souls. Il y a quelques années, le développeur Ska Studios a publié le jeu avec des critiques élogieuses, avec un impressionnant 84 sur Metacritic.

Salt and Sanctuary est gratuit sur Epic Games Store jusqu’au 30 décembre à 8 h 00 HAP / 9 h 00 MDT / 11 h 00 HAE, alors agissez vite et récupérez-le si vous ne l’avez pas déjà fait.

Vous pouvez récupérer gratuitement Salt and Sanctuary sur Epic Games Store ici. Assurez-vous également de consulter la bande-annonce ci-dessous.

Rappel amical que l’Epic Games Store offrira des jeux toute la semaine. Jusqu’à présent, la vitrine a jeté Vampyr, Moving Out, Pathfinder: Kingmaker – Enhanced Plus Edition, et plus encore. Alors n’hésitez pas à revenir sur ForTheWin pour savoir ce qui va suivre ! Ces cadeaux ne durent que 24 heures avant de disparaître.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.