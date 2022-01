L’épicerie est sur le point de devenir beaucoup plus chère

L’économie est toujours en mouvement en raison des perturbations de la pandémie de COVID-19, et la nourriture pourrait devenir particulièrement difficile à acheter dans les mois à venir. Fin décembre, le Wall Street Journal a publié les conclusions de certains experts économiques qui ont déclaré que l’inflation était particulièrement difficile pour l’alimentation au cours de la première moitié de 2022. Cela inclut tout, des produits frais aux articles de longue conservation.

Le WSJ a couvert une étude réalisée par un organisme de recherche économique appelé IRI, qui a estimé que les prix des denrées alimentaires en général augmenteraient d’environ 5 pour cent au cours du premier semestre de cette année. L’étude s’est concentrée sur le pain, les produits laitiers, les grignotines et les condiments, entre autres commodités. Le WSJ s’est également entretenu avec des dirigeants de supermarchés qui avaient un aperçu de cette inflation imminente. Ils ont souligné une grande variété de facteurs, notamment les coûts de fabrication, d’expédition, d’emballage et de main-d’œuvre à tous les niveaux.

À l’heure actuelle, la plupart des gens se rendent compte qu’il ne s’agit pas d’un incident isolé. Plus tôt ce mois-ci, le Bureau of Labor Statistics des États-Unis a noté une augmentation de 6,8% de l’indice des prix à la consommation de novembre 2020 à novembre 2021. Il s’agissait de la plus forte augmentation annuelle depuis 1982 selon un rapport de CNET, et les produits alimentaires figuraient parmi les les plus impactés. Les prix des aliments à domicile ont augmenté de 6,4 pour cent dans l’ensemble, la viande, la volaille, le poisson et les œufs augmentant le plus – 12,8 pour cent.

Le consommateur est susceptible de payer ces augmentations de prix soit à l’épicerie, soit dans les restaurants, bien que les prix des épiceries soient particulièrement préoccupants compte tenu de la flambée actuelle des cas de COVID-19. Que ce soit volontairement ou par mandat gouvernemental, de nombreuses personnes s’isoleront chez elles dans les semaines et les mois à venir, ce qui signifie qu’elles s’approvisionneront en nourriture et la prépareront elles-mêmes. L’inflation de ces articles a non seulement un impact sur leurs résultats, mais peut également provoquer la panique chez certaines personnes.

À l’heure actuelle, la Réserve fédérale prend des mesures pour ralentir ou arrêter cette tendance à l’inflation en termes généraux, au moins. Selon CNET, l’agence commencera à réduire les achats d’actifs en janvier avec l’intention d’arrêter complètement les achats d’actifs d’ici mars 2022. Cela permettra à la Fed d’augmenter les taux d’intérêt plus tôt, ce qui augmentera à son tour le coût des emprunts. Le résultat escompté serait de réduire la demande économique et d’équilibrer quelque peu les forces de l’offre et de la demande.

Comme toujours, les experts économiques sont en désaccord sur ces mesures. La conversation se poursuit dans les éditoriaux, dans les talk-shows et sur les réseaux sociaux. Consultez toujours un expert financier qualifié avant de prendre des décisions importantes sur la base de rapports économiques.