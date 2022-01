L’épicerie Karen accuse un couple asiatique d’être responsable du Covid

Une femme non identifiée a été escortée par la police hors d’une épicerie après avoir blâmé un couple chinois pour le coronavirus (Photo: Facebook)

Une femme a été enlevée par la police d’une épicerie de Montréal après avoir lancé une diatribe raciste dans laquelle elle a blâmé un couple chinois pour la propagation de Covid-19.

Ken Mak et sa petite amie attendaient de passer à la caisse à IGA sur l’île des Sœurs lorsque la femme s’est approchée d’eux, a baissé son masque et a demandé s’il était chinois.

« Je lui ai dit » oui « , puis elle a commencé à m’interroger et à essayer d’obtenir des informations sur le coronavirus », a déclaré Mak, qui a déménagé au Canada il y a 20 ans.

« Avant que je puisse répondre, elle me coupait la parole et commençait son monologue sur la responsabilité des Chinois pour l’ensemble du coronavirus », a déclaré Mak à CBS News.

Un employé du magasin est rapidement intervenu et Mak a sorti son téléphone pour filmer l’incident.

« Tous ces 21 mois de conneries … Toutes ces putains d’épidémies qui sont devenues une pandémie, c’est à cause de vous, les Chinois! » hurle la femme non identifiée.

La vidéo, obtenue par le DailyMail, montre la femme montrant son majeur, maudissant et menaçant d’impliquer un avocat de la famille.

Un autre client peut être entendu hors caméra demander à la femme volatile de « laisser ces personnes tranquilles ». Qu’est-ce qui ne va pas? Honte à toi.’

La femme répond par des jurons et du doigt, élevant la voix et poursuivant sa tirade anti-asiatique.

D’autres clients crient alors à la femme, qui pointe ensuite l’appareil photo de son téléphone vers eux, les appelle perdants et dit que son avocat de la famille la protégera.

Un employé du magasin lui dit de prendre ses affaires et de partir. Il l’accompagne ensuite vers la porte avant la fin de la vidéo.

La porte-parole de la police de Montréal, Caroline Chèvrefils, a déclaré que la police avait reçu un appel du magasin vers 18 h lundi pour signaler l’incident. Les agents ont aidé à sortir la femme du magasin, mais aucun rapport supplémentaire n’a été fait.

Alors que la vidéo est devenue virale, Mak dénonce le racisme envers les Asiatiques. Il a déclaré que certaines personnes sont mal informées sur la pandémie et « elle est victime de désinformation ».

« Il est regrettable que la communauté asiatique doive supporter cela », a déclaré Mak, ajoutant qu’il souhaitait continuer à sensibiliser à ce problème.

Mak a dit qu’il était reconnaissant que les clients et les employés du magasin lui tiennent tête.

«Ce sont de vraies valeurs canadiennes, où nous nous protégeons les uns les autres», a-t-il déclaré.

Mak a déclaré qu’il n’allait pas poursuivre l’affaire auprès de la police, mais il se sentait menacé et il craignait pour la communauté asiatique.

Le ministre québécois responsable de la lutte contre le racisme, Benoit Charette, a dénoncé la vidéo sur Twitter mercredi.

« Attristant, choquant et condamnable ! Un tel comportement n’a tout simplement pas sa place au Québec », écrit-il.

