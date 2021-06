L’épidémie de champignons noirs plonge l’Inde dans le chaos alors que la cure de Covid rend les patients vulnérables | Monde | Nouvelles

in

Des images horribles montrent comment les patients atteints de coronavirus en Inde sont frappés par dizaines de milliers par Black Fungus. Les médecins indiens affirment que le coronavirus et le traitement administré pour traiter la maladie ont entraîné une augmentation de la maladie carnivore qui laisse moins de 50% des personnes touchées en vie et qui ont besoin de parties du corps retirées en raison des dommages horribles causés.

Le « champignon noir » est connu sous le nom de mucormycose et est généralement plus dangereux chez les patients dont le système immunitaire est affaibli par des infections comme le coronavirus.

On sait que des milliers de personnes sont mortes de la maladie qui balaie maintenant l’Inde.

S’adressant à BBC News, un médecin a déclaré : « Ils (les patients) ne remplissent pas les lits pour [just] un jour ou deux.

“Ils sont là pour rester avec nous pendant au moins un mois, un mois et demi.”

Il a ajouté que les patients frappés par l’horrible maladie ont besoin “d’une ou deux interventions chirurgicales” pour lutter contre la propagation du champignon.

Et dans un moment qui donne à réfléchir, il a expliqué comment “environ 50 pour cent des patients meurent” après avoir été infectés par la maladie.

La journaliste de la BBC, Lugita Limaye, a ajouté comment Covid et “les stéroïdes utilisés pour en sauver les patients” ont rendu les gens “vulnérables au champignon”.

La maladie fongique terrifiante peut entraîner un noircissement ou une décoloration du nez, une vision floue ou double, des douleurs thoraciques, des difficultés respiratoires et une toux de sang.

Les craintes grandissent également en Inde d’une éventuelle troisième vague de coronavirus qui pourrait pousser le pays au bord du gouffre.

La mucormycose, également connue sous le nom de « champignon noir », est causée par un groupe de moisissures appelées mucormycètes.

Ceux-ci ont tendance à vivre dans le sol et la matière organique en décomposition, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), une branche du gouvernement indien, a précédemment déclaré que les médecins traitant les patients COVID-19, les diabétiques et ceux dont le système immunitaire est affaibli devraient faire attention aux premiers symptômes.

Ceux-ci comprennent des douleurs aux sinus ou une obstruction nasale d’un côté du visage, des maux de tête unilatéral, un gonflement ou un engourdissement, des maux de dents et un déchaussement des dents.