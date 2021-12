L’épidémie de coronavirus ajoute un nouvel obstacle à la tentative des Cowboys de mettre fin à l’effondrement

Les Cowboys de Dallas entrent dans le match de jeudi contre les Saints de la Nouvelle-Orléans de plus en plus désespérés pour une victoire après avoir perdu des matchs consécutifs pour la première fois cette saison. Cependant, une épidémie de COVID-19 qui obligera l’entraîneur-chef Mike McCarthy à manquer le match fait sortir de la Nouvelle-Orléans une victoire tout sauf une garantie.

Alors que les Cowboys abandonnaient des matchs contre les Chiefs de Kansas City et les Raiders de Las Vegas en cinq jours – leurs deuxième et troisième défaites au cours des quatre dernières semaines – le rival de la NFC East, Washington, a remporté trois matchs consécutifs. L’avance autrefois confortable de Dallas dans la division est désormais réduite à deux matchs, avec deux matchs contre Washington au calendrier, donc vaincre les 5-6 Saints pourrait grandement contribuer à verrouiller la première place.

L’épidémie est ce qui complique les choses pour Dallas. Le plaqueur droit de départ Terence Steele manquera le match après avoir été testé positif pour COVID-19, tout comme l’entraîneur adjoint de la ligne offensive Jeff Blasko, l’assistant offensif Scott Tolzien et plusieurs entraîneurs de force et de conditionnement. Ils rejoignent tous l’entraîneur de la ligne offensive Joe Philbin, qui a été testé positif avant la défaite de l’équipe à Thanksgiving, comme pour jeudi.

Pendant une partie du calendrier où Dallas n’a besoin que de retrouver son identité sur le terrain, il devra le faire sans plusieurs intervenants clés. Le coordinateur défensif Dan Quinn remplacera McCarthy en tant que responsable, et d’autres entraîneurs du personnel assumeront également des responsabilités supplémentaires.

Ils seront accusés d’avoir colmaté les fuites qui se sont produites des deux côtés du ballon. Contre les Raiders, les Cowboys ont accordé un sommet de 509 verges, dont 366 dans les airs. Et contre les Chiefs, une attaque des Cowboys avec une moyenne de 6,2 verges par match, un sommet de la ligue, n’a réussi que 4,3 mètres. Lors de leurs trois dernières défaites combinées, dont une défaite de 30 à 16 contre les Broncos le 7 novembre, Dallas n’a converti que 31,7% de ses troisièmes essais, un nombre qui se classerait bon dernier s’il s’agissait de toute la saison. Il tombe à 28,9% avec les quatrièmes baisses incluses.

Dallas est toujours avantagé par rapport aux Saints de 4,5 points (-110) sur Paris sportifs Tipico. La Nouvelle-Orléans a perdu quatre matchs consécutifs depuis que le quart partant Jameis Winston a subi une blessure à la fin de la saison et que le porteur de ballon Alvin Kamara a été mis à l’écart la semaine suivante. Mais le signaleur des Cowboys, Dak Prescott, sait qu’une victoire à la Nouvelle-Orléans ne sera pas facile, qualifiant le jeu de « défi des poids lourds ».

Il aura des renforts en route, avec le receveur large Amari Cooper activé de la liste Réserve/COVID-19 mercredi après avoir raté les deux derniers matchs. CeeDee Lamb a également déclaré qu’il jouerait après avoir raté le match de la semaine dernière en raison d’une commotion cérébrale, et l’ailier défensif DeMarcus Lawrence devrait faire son retour sur le terrain après s’être cassé le pied au cours de la deuxième semaine.

Ainsi, en dehors de Steele, Dallas devrait avoir plusieurs de ses joueurs clés disponibles jeudi. Il s’agit simplement d’un personnel d’entraîneurs épuisé qui les met en position de faire le travail et de ces joueurs qui s’exécutent dans une atmosphère toujours bruyante à la Nouvelle-Orléans.

