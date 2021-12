L’épidémie de COVID-19 à Carrington met en doute le concours de Premier League

L’affrontement de Manchester United avec Brentford mardi soir est menacé à la suite d’une épidémie de COVID-19 à Carrington.

Une décision devrait être prise quant à savoir si une équipe de la première équipe se rendra à Londres ou si le match sera reporté.

Thomas Tuchel et Ralf Rangnick espèrent s’affronter

Si le match se poursuit, ce sera un test délicat pour l’équipe de Ralf Rangnick.

Les Red Devils en ont remporté trois au rebond en Premier League, dont la victoire 1-0 sur Norwich City ce week-end qui les a propulsés à la cinquième place du classement.

Pour Brentford, ce sera sans aucun doute un match qu’ils apprécieront.

L’équipe de Thomas Frank a enregistré une victoire 2-1 sur Watford vendredi soir pour les pousser à la 10e position du classement et fermement sur la bonne voie pour une saison décente.

Rangnick attendra avec impatience de voir si Man United se rendra à Londres pour affronter les Bees Brentford contre Manchester United: date et heure

Le choc de la Premier League devrait avoir lieu le mardi 14 décembre au Brentford Community Stadium.

Le coup d’envoi est prévu à 19h30, heure du Royaume-Uni.

La victoire pourrait permettre à United de se classer parmi les quatre premiers.

Brentford vs Manchester United: commentaire talkSPORT

Le concours sera diffusé exclusivement en direct sur talkSPORT.

Il fera partie de Kick Off Live qui débutera à partir de 19 heures, heure du Royaume-Uni.

Présenté par Hugh Woozencroft, les commentaires proviendront de Sam Matterface et de l’ancien milieu de terrain de la République d’Irlande Andy Townsend.

Brentford vs Manchester United : l’actualité de l’équipe

Ivan Toney est apte à figurer pour les Bees contre Man United après sa période d’auto-isolement en raison de COVID-19.

Sergi Canos est également disponible après suspension, cependant, David Raya et Kristoffer Ajer sont exclus.

Pour United, Edinson Cavani et Raphael Varane sont sur le point de revenir, tandis que Nemanja Matic, Juan Mata et Aaron Wan-Bissaka sont tous en lice.

Cependant, cette disponibilité est soumise à l’épidémie de COVID-19 en cours à Carrington.

Ivan Toney aura hâte de suivre la piste des buts à son retour de COVID-19 Brentford vs Manchester United: faits du match Il s’agit de la première rencontre de championnat entre Brentford et Manchester United depuis avril 1947, un match nul et vierge à Griffin Park dans l’élite .Manchester United a remporté la dernière fois qu’ils ont affronté Brentford dans n’importe quelle compétition, remportant un match nul 2-1 en Coupe de la Ligue à Old Trafford en septembre 1975 grâce aux buts de Lou Macari et Sammy McIlroy.Seul Liverpool (57) a remporté un match de Premier League en stades plus différents que Manchester United (54), avec le stade communautaire de Brentford le 60e terrain différent sur lequel les Diables rouges auront joué dans la compétition. Brentford est invaincu lors de ses 11 derniers matchs de championnat disputés mardi (5 v. 1 défaite à Luton en février 2020 une séquence de 13 matchs consécutifs entre décembre 2011 et décembre 2013Manchester United a remporté 34 de ses 56 matchs de Premier League disputés les mardis, à la fois le plus grand nombre de victoires et le taux de victoires le plus élevé (61%) de toutes les équipes ce jour de la semaine dans la compétition.Deux des cinq victoires de Brentford en Premier League cette saison sont le fait de vainqueurs à la 90e minute, y compris leur victoire contre Watford la dernière fois. La seule équipe à avoir remporté plus de victoires grâce à des buts à la 90e minute lors de sa première campagne dans la compétition était Wigan Athletic (3 en 2005-06). Manchester United a remporté ses deux matches de championnat jusqu’à présent sous Ralf Rangnick 1-0. Aucun entraîneur dans l’histoire du club n’a gardé sa cage inviolée lors de chacun de ses trois premiers matches de championnat à la tête des Diables rouges. Les 10 buts de Brentford à domicile en Premier League ont été marqués par différents joueurs – ils sont la première équipe de l’histoire de la compétition pour voir leurs 10 premiers buts à domicile être marqués par 10 joueurs différents (à l’exclusion des buts contre son camp). Cristiano Ronaldo de Manchester United a marqué sept buts en Premier League cette saison – c’est le plus par un joueur de 36 ans et plus en un seul Premier Campagne de la Ligue depuis Graham Alexander en 2009-10 (7), tandis que le dernier joueur de ce type à avoir marqué plus était Gary Speed ​​en 2006-07 (8).

