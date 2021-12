L’épidémie de COVID-19 à Tottenham s’aggrave alors que huit joueurs et cinq membres du personnel sont testés positifs et Antonio Conte admet « qu’il s’agit d’une situation grave »

Tottenham a été plongé davantage dans la crise, le manager Antonio Conte admettant que leur épidémie de COVID-19 s’est aggravée.

Le patron des Spurs a révélé que huit joueurs avaient été testés positifs pour le coronavirus dans le club du nord de Londres, ainsi que cinq membres du personnel.

Conte a donné une évaluation sombre de la situation actuelle des Spurs

Tottenham s’attend également à ce que plus de cas positifs suivent.

Une nouvelle épidémie de COVID de l’équipe de Premier League est apparue au début de cette semaine, avec des allégations selon lesquelles six ou sept joueurs se sont révélés positifs, ainsi que quelques membres du personnel.

Mais, interrogé sur le nombre réel de cas positifs au club, Conte a déclaré: « Huit joueurs et cinq membres du personnel. »

L’Italien s’exprimait lors d’une conférence de presse mercredi après-midi, avant l’affrontement de son équipe en Ligue Europa contre Rennes prévu jeudi soir, qui s’est déroulé virtuellement plutôt qu’en personne au centre d’entraînement du club Hotspur Way.

«Chaque jour, nous avons des personnes atteintes de Covid, des personnes qui n’étaient pas positives hier. Ce n’est pas une bonne situation. »

Conte devait être rejoint par Pierre-Emile Hojbjerg lors de la conférence de presse d’avant-match, mais a dû faire face seul aux médias.

L’entraîneur a déclaré: « Parler de football aujourd’hui est impossible. La dernière situation m’a fait très mal.

Huit joueurs anonymes des Spurs ont été testés positifs pour Covid

« La situation est grave. Il y a une grosse infection.

« On se prépare pour le match contre Rennes, mais c’est très difficile.

« Encore une fois à la fin de la séance, un joueur [tested] positif, un autre membre du personnel [member] positif – demain, qui [will it be]?

« Maintenant, c’est sûr, nous avons un peu peur parce que demain nous ne savons pas ce qui se passe. »

Les Spurs devront jouer leur match européen crucial contre Rennes jeudi soir, avec des règles de l’UEFA beaucoup plus strictes sur le nombre minimum de joueurs disponibles.

On ne sait pas encore si le club demandera que son match de Premier League à Brighton dimanche soit reporté.