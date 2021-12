L’épidémie de Covid dans la NFL est absolument hors de contrôle

À moins d’un mois des éliminatoires, la NFL est au milieu d’une catastrophe liée au Covid-19. Jeudi soir, plus de 150 joueurs au total figuraient sur la liste des joueurs de la ligue sur la liste Réserve/Covid, d’autres étant apparemment ajoutés d’heure en heure.

L’épidémie est déjà sur le point de revendiquer un match, Raiders contre Browns se transformant en un désastre. Cleveland a un total de 22 joueurs sur la liste Réserve/Covid, avec le quart-arrière Baker Mayfield claquant la NFL pour avoir continué le match comme prévu samedi, plutôt que de reporter le match. Cela signifiera presque certainement une perte pour les Browns à moins que davantage de joueurs ne soient disponibles. Cleveland commencera le troisième quart-arrière Nick Mullens, Mayfield et le remplaçant Case Keenum étant tous deux sur la liste. Tout cela pendant que Cleveland se bat pour une place en séries éliminatoires.

Le problème s’étend cependant bien au-delà des Browns, et nous avons atteint un point où les jeux dans toute la NFL seront impactés par les protocoles Covid. Cela a incité la ligue à revenir à sa position intransigeante initiale au début de la pandémie, exigeant que tous les joueurs portent des masques dans les installations de l’équipe et utilisant un service de repas «à emporter» à la place des cafétérias d’équipe. On ne sait cependant pas quel effet cela aura à long terme, ou si le mal a déjà été fait.

Alors que les nouvelles règles en place pourraient potentiellement limiter la propagation, dans le même souffle, la NFL réduit considérablement la barrière qui empêche les joueurs positifs à Covid de faire avancer le terrain. Les joueurs pourront désormais reprendre l’entraînement et la compétition aussi rapidement que 24 heures après un test positif, à condition que le joueur soit asymptomatique, dans le cadre des nouvelles directives de la ligue. Cela pourrait laisser la porte ouverte à de nombreux joueurs des Browns pour revenir à temps pour leur match de samedi, mais les modifications tardives du protocole ont laissé l’équipe sans beaucoup de son personnel clé à l’entraînement cette semaine.

Essentiellement, ce que nous avons, c’est la NFL et la NFLPA qui préparent les choses au fur et à mesure pour préserver la fin de la saison, mais nous ne connaissons pas le coût à long terme. La ligue affirme que les deux tiers de ses tests positifs concernent des joueurs vaccinés, notant que la majorité ont des symptômes légers à nuls, mais a été moins directe pour expliquer l’impact sur les joueurs non vaccinés, ou la minorité de joueurs vaccinés qui ont symptômes plus graves.

Ce qui reste à voir, c’est comment la fin de la saison régulière 2021 se déroulera ou sera reçue dans l’histoire. Pour une grande partie de la NFL, les éliminatoires ont déjà été décidées d’une manière ou d’une autre, mais nous avons deux équipes de bulles extrêmement affectées par Covid à Cleveland et à Washington, les deux ou qui essaient désespérément d’entrer ou de maintenir la position dans le classement – tandis que les Rams, qui sont l’une des équipes dominantes de la NFC, espèrent gagner l’avantage du terrain en séries éliminatoires.

Avec ces matchs qui devraient se poursuivre normalement, cette année n’est peut-être pas la meilleure équipe qui prévaut, mais qui est capable d’avoir de la chance avec des tests et d’avoir les joueurs les plus asymptomatiques. C’est une fin ridicule d’une saison chanceuse de la faire aussi longue sans épidémie majeure, mais cela se produit au pire moment possible. Il a été suggéré que la ligue devrait reporter de 3 à 4 semaines et se réunir à nouveau après les vacances fin janvier pour permettre potentiellement aux équipes de se remettre en forme, mais dans l’état actuel des choses, la NFL n’est pas disposée à interrompre son calendrier.

Mercredi, le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a doublé son engagement à poursuivre la saison comme prévu, en déclarant :

« Je pense que tout le monde est entièrement concentré sur la façon dont nous restons en sécurité, comment le faire de la meilleure façon possible », a déclaré Goodell. « Dr. Sills a été cohérent, ainsi que les experts médicaux de la NFLPA et nos experts indépendants, le meilleur moyen de le faire est les vaccins et les rappels. Ce n’est pas un mécanisme à toute épreuve, mais c’est certainement la meilleure façon de le faire. »

Ce n’est plus seulement une question de sécurité, mais d’équité – et la façon dont se déroule cette année est manifestement injuste pour les équipes qui ont retrouvé leur forme à la fin de l’année, ou qui ont des épidémies sur les mains.

Comme pour toutes les choses dans la ligue, l’argent vient en premier et tout le reste est secondaire. La NFL est un gâchis, et il n’y a aucun signe que les choses s’améliorent.