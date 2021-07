L’épidémie de COVID ralentit la production de Matilda, Netflix, au Royaume-Uni – Chihuahua News – Intrelíneas

La production du film Matilda, la comédie musicale Netflix, a dû être partiellement interrompue en raison d’une épidémie de Covid-19 ; C’est le deuxième tournage au Royaume-Uni qui fait face à une situation de ce type, car il y a quelques jours les infections ont également affecté le tournage de la série The Bridgertons.

Une source a révélé au site Deadline qu’en raison de l’épidémie, la reprise du tournage de Matilda pourrait durer jusqu’à 10 jours.

Les infections à coronavirus dans les deux productions surviennent à un moment où le Royaume-Uni traverse une troisième vague de Covid-19. Le pays européen a signalé environ 50 000 cas positifs par jour.

Le protocole de test Covid de Netflix est considéré comme l’un des meilleurs du secteur, ce n’est que lors du tournage de la deuxième saison de The Bridgertons qu’il a été interrompu après que deux personnes de la production ont été testées positives en trois jours.

Au sein de la production de Matilda, un seul cas positif pour le coronavirus a été signalé ; Cependant, le reste de l’équipe doit se conformer aux règles sanitaires correspondantes pour éviter de nouvelles infections et pouvoir se réactiver dans les plus brefs délais.

La comédie musicale Matilda est inspirée du roman pour enfants de Roald Dahl de 1988. Le film mettra en vedette Alisha Weir, dans le rôle de Matilda; dans le rôle du professeur Tronchatoro sera la lauréate d’un Oscar Emma Thompson. Lashana Lynch sera l’enseignante Jennifer Honey tandis que Stephen Graham et Andrea Riseborough incarneront les parents de Matilda.

Matthew Warchus est chargé de diriger l’adaptation cinématographique, auparavant il a dirigé Matilda The Musical, la pièce était à Broadway et West End à Londres.

Le film est produit par Tim Bevan et Eric Fellner de Working Title, Jon Finn et Luke Kelly de The Roald Dahl Story Company. Sony Pictures UK et TriStar Pictures devraient sortir en salles le 2 décembre 2022 au Royaume-Uni et en Irlande. Le lancement sur Netflix pour le reste du monde est également prévu pour décembre de la même année.