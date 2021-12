L’épidémie de Lugo augmente avec cinq positifs dans sa filiale

23/12/2021 à 00h29 CET

L’épidémie de covid-19 à Lugo s’est propagée à sa filiale, qui accumule cinq autres cas confirmés par PCR auxquels s’ajoutent trois autres qui ont été testés positifs pour les antigènes, en plus des 27 qui affectent la première équipe.

Le service de santé galicien a effectué un dépistage PCR à l’ensemble du personnel et du personnel technique de CD Lugo B et ce mercredi, ils ont été informés trois positifs de joueurs et deux de membres du corps médical, tel que rapporté par l’entité Lugo.

De plus, le club a signalé qu’ils ont été détectés trois autres antigènes positifs, dont deux joueurs, qui devront passer un nouveau PCR.

Ces cas confirmés dans la filiale s’ajoutent aux 27 positifs liés à l’équipe première rojiblanco. D’eux, 17 sont des footballeurs, 9 correspondent au staff technique dirigé par Rubén Albés et un est assistant. Cette épidémie à Lugo a forcé le report du match de lundi dernier contre l’UD Almería à Anxo Carro.