L’épidémie de Tottenham se développe: huit joueurs infectés

12/08/2021 à 15:56 CET

L’épidémie de covid à Tottenham Hotspur s’est étendue et il y a déjà treize personnes infectées au club, dont huit joueurs.

Cela a conduit à l’ensemble dirigé par Antonio Conté de demander le report de leur rencontre ce week-end contre Brighton & Hove Albion. Celui qui semble aller de l’avant, comme l’a confirmé l’UEFA mercredi, sera le match de Ligue de Conférence contre Rennes.

« Chaque jour, nous avons plus de points positifs », a-t-il déclaré. Conté lors d’une conférence de presse. « Tout le monde a un peu peur. Les gens ont des familles et je ne comprends pas pourquoi nous devons prendre ce risque », a ajouté l’Italien en référence au match de jeudi.

« Aujourd’hui, il y a eu deux autres points positifs. Demain ? Qui sait. Peut-être que je, je ne sais pas. C’est sûrement mieux si je prends un joueur, mais je pense que ce n’est pas la bonne chose à faire. »

L’épidémie de Tottenham survient à un moment où le Royaume-Uni enregistre le plus grand nombre de cas depuis l’été, dans le contexte de la nouvelle variante omicron. De plus, la Premier League a annoncé un total de douze points positifs cette semaine, le plus élevé depuis la mi-août.