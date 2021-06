L’épidémie indienne de Covid oblige 1 000 élèves à s’auto-isoler – des milliers d’autres à tester | Royaume-Uni | Nouvelles

Jusqu’à présent, 28 cas positifs de Covid ont été découverts à Leek, Staffordshire.

Ils étaient tous liés au Westwood College, au St Edward’s Middle School et au Leek High School.

Le conseil du comté de Staffordshire pense que certains de ces cas seront la variante indienne à propagation plus rapide.

Dans le but de contrôler l’épidémie, plus de 1 000 étudiants et membres du personnel s’auto-isolent désormais après la découverte d’infections dans leurs bulles.

Toute personne ayant des liens avec les écoles est invitée à passer un test PCR de coronavirus plutôt qu’un test de flux latéral à rotation rapide.

En effet, des tests PCR sont envoyés pour le génotypage – ce qui aidera à identifier quelle variante de Covid se propage dans la ville des West Midlands.

LIRE LA SUITE : Traversées de la Manche : plus de 500 migrants font le voyage en quatre jours

Des sites de test supplémentaires de coronavirus sont également en cours d’organisation.

Mais il est à craindre que la souche mutante se soit déjà propagée dans la communauté.

Cela est apparu après que le personnel et les clients qui ont visité The Black Lion à Cheddleton et The Three Horseshoes Country Inn and Spa à Blackshaw Moor entre le 22 et le 23 mai se sont également vu demander de se faire tamponner.

Les craintes concernant la variante indienne se propageant à travers le Royaume-Uni grondent depuis des semaines.

Il a tué des dizaines de milliers de personnes en Inde et est plus transmissible que la souche originale de Covid et son homologue variante Kent.

Cela a conduit à une pression croissante sur Boris Johnson pour qu’il envisage de retarder la levée de toutes les mesures de distanciation sociale le 21 juin – une décision qui scandaliserait le côté libertaire de son parti.

Il a jusqu’à présent résisté, même après que l’ancien conseiller scientifique en chef du gouvernement, le professeur Sir Mark Walport, a mis en garde contre les dangers de ne pas essayer de contrôler la propagation de la variante de Covid.

Il a déclaré au Guardian qu’il n’était «pas impossible» que le pays se trouve au pied d’une nouvelle vague.

Le premier ministre écossais Nicola Sturgeon a également suspendu le relâchement des restrictions pour des millions d’Écossais en raison de la hausse des taux de cas plus tôt dans la journée.

Mais, jusqu’à présent au moins, le numéro 10 a tenu bon.

Un porte-parole a déclaré: «Le Premier ministre a déclaré à plusieurs reprises que nous n’avions rien vu dans les données, mais nous continuerons à examiner les données, nous continuerons à examiner les dernières preuves scientifiques à mesure que nous avançons en juin. vers le 21 juin.