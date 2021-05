L’épidémiologiste de Harvard suspendu de Twitter après avoir critiqué les masques ⋆ .

Un épidémiologiste de haut niveau de Harvard cette semaine aurait été suspendu de Twitter après avoir publiquement contesté l’orthodoxie pandémique traditionnelle sur les masques faciaux.

Martin Kulldorff, professeur de médecine à la Harvard Medical School et biostaticien et épidémiologiste, a affirmé plus tôt cette semaine que «certaines personnes âgées à haut risque» avaient été «naïvement trompées en pensant que les masques les protégeraient», ce qui a conduit certains d’entre eux à « pas socialement éloigné correctement »et par conséquent mourir du COVID-19.

«Tragique», écrit-il plus loin. «Les responsables de la santé publique / les scientifiques doivent toujours être honnêtes avec le public.»

Kulldorff aurait par la suite été exclu de son compte. Des images ont circulé sur Twitter d’un message apparent de la société l’informant que le tweet avait «violat[ed] la politique de diffusion d’informations trompeuses et potentiellement préjudiciables liées au COVID-19. »

Kulldorff n’a pas immédiatement répondu à une demande de confirmation du lock-out. Samedi matin 15 mai, le dernier tweet posté sur son compte Twitter était daté du 9 mai.

