L’épidémiologiste sceptique de Harvard se rend à Gab alors que le verrouillage de Twitter entre dans sa quatrième semaine .

Twitter a suspendu un éminent critique des politiques COVID-19 pour avoir affirmé que des responsables de la santé publique avaient tué par inadvertance des personnes âgées en insistant sur les pouvoirs protecteurs des masques.

C’était il y a trois semaines, et rien n’indique que l’épidémiologiste de la Harvard Medical School, Martin Kulldorff, soit sur le point de récupérer l’accès à son compte.

Mais cela n’a pas empêché le pionnier de la sécurité des vaccins de partager son point de vue avec le public dans des essais et des publications sur LinkedIn et même le conservateur Gab.

“Je n’avais pas d’autre choix que de dénoncer les blocages”, a écrit Kulldorff dans un essai du 4 juin pour Spiked, une publication en ligne britannique qui a fréquemment contesté les politiques strictes du Royaume-Uni en matière de COVID-19.

Le même jour, l’animateur de radio Michael Smerconish a publié un essai sur le pouvoir protecteur de l’immunité naturelle de Kulldorff et de ses collaborateurs sur la déclaration de santé publique connue sous le nom de Déclaration de Great Barrington, Jay Bhattacharya de Stanford Med et Sunetra Gupta d’Oxford.

« En tant que scientifiques, nous avons été stupéfaits et découragés d’assister à de nombreuses affirmations scientifiques étranges faites pendant cette pandémie, souvent par des scientifiques », ont écrit les épidémiologistes. Ils ont cité une déclaration, signée par la directrice des Centers for Disease Control and Prevention, Rochelle Wolensky, qui doute de l’efficacité de «l’infection naturelle» pour éviter une nouvelle infection au COVID-19.

Le trio a pataugé dans les eaux politiques ce printemps en apparaissant avec le gouverneur de Floride Ron DeSantis lors de tables rondes remettant en question les réponses politiques courantes au COVID-19. Ils l’ont rejoint une deuxième fois après que YouTube a supprimé la vidéo de la première.

Kulldorff a confirmé à Just the News qu’il utilisait LinkedIn comme alternative à Twitter, mais n’a pas mentionné son compte Gab. Il n’a pas répondu comment il prévoyait de communiquer à l’avenir à la lumière de la censure des médias sociaux.

Twitter n’a pas répondu à une question sur ce que Kulldorff doit faire pour retrouver l’accès à son compte, mais Bhattacharya a déclaré à Just the News que Twitter “conditionne son retour” à la rétractation “d’une véritable déclaration sur les masques”.

Ce n’est rien comparé aux “escadrons de la mort” guatémaltèques auxquels il a été confronté

Le lock-out du professeur de Harvard n’était pas son premier différend avec Twitter, ce qui a également empêché les utilisateurs d’interagir avec un tweet de Kulldorff qu’il a qualifié de “trompeur”. Il avait déclaré que tout le monde n’avait pas besoin de vaccins, y compris les enfants et ceux qui avaient déjà été infectés.

De l’autre côté, le CDC l’a également expulsé d’un panel sur la sécurité des vaccins pour avoir remis en question publiquement sa recommandation d’une pause dans la distribution du vaccin Johnson & Johnson. L’agence a accepté sa conclusion quelques jours plus tard.

Mais Kulldorff n’a apparemment partagé son interdiction de Twitter, qui circulait sur Twitter, sous aucun autre compte qu’une semaine plus tard sur Gab. Ce compte semble avoir été créé en réponse à l’interdiction, étant donné que sa première interaction est un « republier » le 13 mai, la version d’un retweet de la plate-forme.

L’avis par e-mail de Twitter a déclaré qu’il avait enfreint sa politique de “diffusion d’informations trompeuses et potentiellement dangereuses liées à COVID-19”.

Kulldorff avait déclaré que certaines personnes âgées à haut risque étaient décédées parce qu’elles étaient “[n]aivement dupé de penser qu’ils n’avaient pas à se distancer socialement s’ils portaient des masques. « Les responsables de la santé publique/les scientifiques doivent toujours être honnêtes avec le public. »

Ce tweet « peut présenter un risque pour la santé des personnes » car il « va directement à l’encontre des directives des sources faisant autorité d’informations de santé publique mondiales et locales », a déclaré Twitter. Cela ne lui a pas donné la possibilité de contester le verrouillage ou de supprimer le tweet pour revenir.

Au contraire, Kulldorff a écrit sur Gab : « En faisant croire aux gens que les masques fonctionnent mieux qu’eux, Twitter et d’autres ont [sic] vies en danger.

Alors que son compte Twitter reste en ligne, le tweet le plus récent publié par Kulldorff date du 9 mai. Il a partagé un article de la National Review sur la façon dont la pandémie « est devenue un objectif moral inébranlable » pour certaines personnes qui refusent de reprendre une vie normale malgré la disponibilité généralisée des vaccins.

Depuis, il a commencé à partager des contenus qui se chevauchent mais pas identiques sur Gab et LinkedIn, à la fois ses propres écrits et ceux des autres. Kulldorff semble être plus enjoué sur Gab, où il a partagé un article satirique de The Babylon Bee critiquant la Floride pour avoir eu moins de décès dus au COVID-19 que la «science» ne le permettrait.

Son essai le plus récent dans Spiked défend l’approche de «protection ciblée» qu’il a adoptée depuis le début de la pandémie et répond aux critiques.

« En tant que scientifique en santé publique avec des décennies d’expérience sur les épidémies de maladies infectieuses, je ne pouvais pas rester silencieux », a-t-il écrit : « Pas lorsque les principes de base de la santé publique sont jetés par la fenêtre. Pas quand la classe ouvrière est jetée sous le bus.

Il a ignoré les accusations d’être un « droitier financé par Koch » parce qu’il avait vu bien pire en tant que défenseur des droits humains au Guatemala, où des « escadrons de la mort militaires » ont un jour lancé une grenade à main dans sa maison.

La censure par Twitter, YouTube et Facebook, et son retrait du panel du CDC, sont directement liés à l’échec documenté des politiques de verrouillage, a écrit Kulldorff.

« Si nous nous étions trompés, nos collègues scientifiques auraient peut-être eu pitié de nous et les médias auraient recommencé à nous ignorer », a-t-il déclaré. « Être correct signifie que nous avons embarrassé des personnes extrêmement puissantes dans les domaines de la politique, du journalisme, de la grande technologie et de la science. Ils ne nous pardonneront jamais.