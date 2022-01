L’épilateur laser permanent Philips Lumea enlève les poils du visage et du corps et est à 160 euros de réduction | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous trouvez les poils du visage ou du corps disgracieux, cet épilateur laser professionnel Philips les élimine sans laisser de trace.

Oubliez l’épilation à la cire, les rasoirs et autres techniques d’épilation à la cire. La technologie laser est la chose la plus avancée pour se débarrasser une fois pour toutes poils.

Avoir l’épilateur laser permanent Philips Lumea avec une remise de 160 euros. Son prix tombe à seulement 199,99 euros, vendu et expédié gratuitement par Amazon.

Cet épilateur puissant professionnel promet se débarrasser de 85 % des cheveux en seulement trois séances.

Épilateur laser permanent Philips Lumea

Philips a fait appel à des dermatologues pour développer une technologie IPL qui utilise des impulsions de lumière laser pour éliminer les poils, sans affecter la peau.

La méthode pour empêcher la repousse des cheveux est sans danger, même pour les zones les plus sensibles.

Ce sont des séances très courtes qui ne nécessitent que 8 minutes pour une jambe, 1 minute pour les aisselles et 1 minute pour le maillot. Chacune de ces parties du corps a une tête différente.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Comprend différents accessoires pour le corps, le visage et un coupe-crayon pour les sourcils.

Il est important de noter qu’en raison de l’utilisation de la lumière laser, Philips Lumea n’est PAS efficace lorsqu’il est utilisé sur des cheveux roux, blond clair et blancs ou gris. Ce produit ne convient pas non plus aux peaux foncées.

Grâce à ses 5 réglages d’intensité pour s’adapter aux différentes carnations.

Un million et demi de femmes dans le monde utilisent cet épilateur pour des résultats professionnels pour éliminer les poils du visage et du corps.

Vous pouvez acheter maintenant l’épilateur laser permanent Philips Lumea avec une remise de 160 euros. Son prix tombe à seulement 199,99 euros, vendu et expédié gratuitement par Amazon.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.