L’épilation des poils du nez augmente-t-elle le risque d’attraper un rhume ?

Le 11 janvier 1896, deux médecins anglais, Thomson et Hewlett, du Département de bactériologie du British Institute of Preventive Medicine, publièrent dans l’une des revues scientifiques les plus prestigieuses de l’histoire, The Lancet, le premier article connu sur les poils de le nez.

Ils s’appellent vibre, car ils viennent du latin vibrissae – & amacr; rum, qui signifie poils de nez, et tous les mammifères en ont, bien que dans beaucoup d’entre eux ils naissent de la lèvre supérieure.

Chez l’homme, ce sont ces poils courts que l’on retrouve dans les narines, qui de temps en temps nous causent des démangeaisons et que certaines personnes se rasent.

Une déclaration que nous acceptons comme bonne depuis plus d’un siècle

Eh bien, dans cet article de la fin du 19e siècle, les chercheurs affirmaient que les poils du nez filtre l’air que nous respirons et nous protège ainsi contre l’infection par des virus, des bactéries et d’autres agents pathogènes en suspension dans l’air.

Et nous pourrions presque dire que cette théorie a été reçue comme vraie par la population, et a été répétée presque jusqu’à ce jour.

L’affirmation était également étayée par des preuves telles que l’intérieur de la grande majorité des narines normales est complètement aseptique alors qu’au début, dans les lobbies, les vibrisses qui les recouvrent et toutes les croûtes qui s’y forment sont généralement criblées de bactéries.

Il n’était donc pas difficile de penser que c’étaient justement les vibrisses qui se chargeaient de filtrer et de retenir le mauvais, pour s’assurer que rien de contaminant ne passait dans les narines.

Bien sûr, personne n’avait fait le test inverse, c’est-à-dire que personne n’avait rasé les poils du nez et enquêté à l’intérieur quelque temps plus tard, pour voir si les germes étaient à l’intérieur des voies respiratoires.

Une nouvelle recherche, en 2011, réaffirme

Et plus d’un siècle après cette déclaration, plus précisément en 2011, une nouvelle étude est apparue concernant les vibrisses.

Il a été publié par une équipe de chercheurs de Turquie dans les Archives internationales d’allergie et d’immunologie. Et après une analyse rigoureuse des patients, ils ont conclu que les personnes ayant des poils nasaux plus denses étaient moins susceptibles de souffrir d’asthme.

Encore une fois dans le même sens que 115 ans plus tôt.

Mais il ne s’agissait que d’une étude observationnelle, et bien qu’ils attribuaient cette découverte à la fonction de filtrage des poils du nez, ils ne disposaient d’aucune donnée démontrant une relation de cause à effet.

En 2015, une étude de la Mayo Clinic apporte plus de clarté

Il a donc fallu attendre 2015, année où des chercheurs de la Mayo Clinic ont mené ce qui a vraiment été la première et unique étude scientifique sur le sujet, publiée dans la revue Journal américain de rhinologie et d’allergie.

Il s’agissait d’observer les effets de la coupe des poils sur le nez. Et ce que les chercheurs ont fait, c’est mesurer le débit d’air nasal chez 30 patients, avant et après avoir coupé les poils du nez.

En analysant les données, ils ont constaté que la coupe produisait des améliorations dans les mesures subjectives et objectives du débit d’air nasal.

Et peut-être le plus surprenant pour beaucoup est qu’ils ont observé des améliorations plus importantes chez ceux qui avaient plus de poils sur le nez avant l’épilation.

Ce n’est pas non plus tout à fait concluant

Mais même avec ceux-là, ils n’ont pas pu répondre à la question de savoir si les poils du nez ont un travail important, et s’il existe une corrélation entre un plus grand débit d’air nasal et un plus grand risque d’infection.

Cette étude n’a pas non plus abordé cette question directement. Mais le Dr David Stoddard, auteur principal de la recherche de la Mayo Clinic, a eu sa propre conclusion, qu’il a exprimée graphiquement :

« Si une personne travaille avec des cloisons sèches, par exemple, je peux dire si elle vient de sortir du travail à cause de la poudre blanche que je verrai piégée dans les poils du nez. Mais seules les plus grosses particules y seront piégées. Et les virus sont beaucoup plus petits. Trop petit pour ne pas passer par les poils du nez.

Et après cette observation, il déclara :

« Je ne pense pas que l’épilation des poils du nez expose une personne à un risque plus élevé d’infection respiratoire. »

Il est donc possible qu’un mythe historique soit en train de s’effondrer, mais nous n’avons pas beaucoup plus de certitudes scientifiques pour maintenir une croyance qui dure plus d’un siècle.

Cela signifie-t-il qu’ils sont inutiles ?

Absolument. Dans le corps humain, nous n’avons rien qui n’ait un sens, une raison et une fonction.

Dans le cas des vibrisses ou des poils sur le nez, son travail fondamental est d’obtenir une perte de charge de l’air que nous respirons, ce qui permet d’éviter les complications causées par les débris pouvant atteindre les poumons. Ils peuvent même bloquer certains parasites.

Ce qu’ils ne peuvent pas, c’est bloquer le passage aux virus, bactéries & mldr; ils sont microscopiques.

Et ils sont si importants que sont présents chez pratiquement tous les animaux. Même les éponges de mer ont des poils pour filtrer l’eau.