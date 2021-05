L’épine dorsale de l’Espanyol

05/06/2021 à 11:00 CEST

Roger Payró

Suivez le sable tombant dans l’horloge. L’Espanyol a les heures comptées en deuxième division et veut ajouter dès que possible le point dont il a besoin pour être, à toutes fins, une équipe première. Il reste cinq jours et il a le premier “ ballon de match ” samedi à La Romareda. L’équipe de Vicente Moreno l’a bien mérité, ce qui, malgré quelques moments faibles, accomplira la prophétie; chaque descente vers la division argent est répondue par un retour immédiat à l’élite. Avec à peine un dixième du championnat à terminer, nous analysons qui ils ont été et qui sont les principaux architectes de l’ascension – toujours virtuels- du bleu et du blanc.

Diego LopezSans aucun doute, il a sa part de mérite. Son zénith est terminé – il est maintenant à 39 ressorts pour lui et il a remporté un an de plus de contrat jusqu’à 40 ans – mais le mur Paradela continue d’avoir une valeur très élevée. La défense l’aide à souffrir moins qu’avant, bien que presque à chaque match, il laisse son «point culminant» pour les résumés. Également des arrêts importants. C’est le gardien qui a encaissé le moins -22 buts en 37 jours- et veut terminer sa carrière en premier. Oier continue de vivre dans sa longue ombre.

De là, il est plus difficile de mettre en évidence un nom par ligne pour définir le dos bleu et blanc. À l’arrière, il y a plusieurs nouvelles agréables de cette saison, bien que la paume va à Cabrera. Signé de toute urgence à l’hiver 2020, il n’a pas pu arrêter la chute libre de l’équipe mais il a été la référence centrale pour Vicente Moreno. Il a perdu l’intouchable vitole en trois matches comptés après son malaise en fin d’année dernière, mais la défense n’est pas comprise sans sa présence. ADN uruguayen plus que nécessaire.

Quelques mètres plus loin émerge celle qui est, longue, la meilleure signature du cours. L’ajout de Keidi Bare Il a fallu beaucoup de temps pour fermer et en conséquence le milieu de terrain albanais a eu du mal à prendre forme. Il a également été blessé lors du match aller de la ligue, mais une fois en bonne santé, il a acquis un rôle brutal. Il occupe des mètres et des mètres dans la vaste zone et son excellent travail a également permis Sergi Darder Il valorisera le vol en hissant le drapeau du «dar randonnée».

À partir de la zone des trois quarts, il y a peu de discussions. Raúl De Tomás Gómez est la poudre à canon de l’équipe, le stylet, le plus grand trésor que tout coach voudrait dans une catégorie où l’objectif est payé cher. Il a 22 ans maintenant, il est le meilleur buteur de la ligue et il manque deux ans pour égaler sa meilleure saison au but. RDT joue et fait jouer. Son lien avec Embarba et Javi Puado -Deux des grands noms de cette campagne- vous permet de briller encore plus. Dans toutes les orbites susmentionnées, le jeu de cet Espanyol au visage de champion.