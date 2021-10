l’épine dorsale invisible de DeFi et des applications blockchain appliquées

Réflexion

Vous pouvez être dupe si vous faites trop confiance, mais vous vivrez dans le tourment si vous ne faites pas assez confiance. Franck Grue

Un contrat intelligent est un code logiciel qui s’exécute sur un réseau blockchain, tel qu’Ethereum, et effectue des actions ou des tâches en fonction de certains événements. Supposons que je veuille effectuer une transaction dans laquelle je fournis l’adresse du destinataire et la preuve que je possède et suis le propriétaire des fonds du réseau. Tant que tout va bien, le réseau « transfère » les fonds au destinataire.

Et si vous vouliez créer une application décentralisée qui avait besoin de données externes comme la température météo actuelle, le prix d’Ethereum ou même les résultats d’un match de baseball ?

Comment un contrat intelligent ou, en d’autres termes, un morceau de code sur une blockchain obtient-il cette information ? C’est là qu’interviennent les oracles pour les applications blockchain.

Le terme Oracle signifie littéralement une source d’information fiable. Ainsi, un dictionnaire pourrait même être considéré comme un Oracle. Cependant, nous voulons éviter les informations non fiables, nous introduisons donc la redondance. Cependant, nous considérons également les tarifs du gaz. Le taux de gaz pour 3 sources de données externes est 3 fois le taux de gaz normal. En tant que tel, nous pouvons prendre une moyenne ou choisir une médiane.

Qu’est-ce qu’un oracle ?

Un oracle peut être considéré comme une plate-forme hors chaîne qui transmet des données sur la chaîne. C’est également une plate-forme hors chaîne qui connecte les blockchains à d’autres systèmes. La transmission des données des serveurs web vers la blockchain est le devoir des Oracles. La plupart des applications décentralisées, en plus de DEX, utilisent Oracle.

Pour avoir des données fiables et éviter un point de défaillance unique ou pour se protéger contre un nœud Oracle escroc, on choisit parfois d’avoir de la redondance. Nous introduisons plus de nœuds. Par exemple, si nous voulons prendre une garantie contre un prêt Defi, nous aimerions avoir plusieurs sources pour le prix de l’ETH où l’emprunteur dépose l’ETH en garantie.

Oracle aide à transmettre les données hors chaîne

Les contrats intelligents sur une blockchain ne peuvent pas simplement sélectionner des informations à partir de n’importe quelle source de données telle qu’un serveur Web, car tous les nœuds doivent avoir la capacité de valider indépendamment le résultat de l’exécution d’un contrat intelligent. Lorsque cela se produit, ils sont très susceptibles d’obtenir des résultats différents.

Par exemple, le prix du Bitcoin serait différent sur différents échanges. Même vérifier la même source à des moments différents peut donner des résultats différents. Comment savoir quel chiffre est exact ou lequel choisir ? Nous optons souvent pour le licenciement et choisissons le résultat de la majorité.

Quels sont les types d’oracles ?

Nous classons les oracles en fonction de trois points : la source de l’information, la direction de l’information et le niveau de confiance.

La source des données peut être matérielle ou logicielle. Les oracles matériels collectent des données directement à partir du monde physique et les convertissent en valeurs numériques pouvant être intégrées dans des contrats intelligents. Ceux-ci incluent des lecteurs de codes-barres et des capteurs qui collectent activement ou passivement des données et les transmettent au contrat intelligent.

Les oracles logiciels obtiennent des informations à partir de sources en ligne, parcourent leurs sites Web et fournissent ainsi les informations les plus récentes au contrat intelligent. Pour les blockchains, ces informations proviennent généralement des échanges de crypto-monnaie.

La direction de l’information peut être entrante ou sortante. Alors que les oracles entrants permettent au réseau d’envoyer des informations à partir de sources de données externes vers des contrats intelligents, les oracles sortants permettent aux contrats intelligents d’envoyer des données à des sources externes.

Les oracles centralisés fonctionnent comme une entité unique fournissant des données d’une source externe à un contrat intelligent qui fonctionne avec un ensemble de fonctionnalités de sécurité. Cependant, comme il n’y a qu’un seul nœud responsable, similaire au système financier traditionnel où il existe un point de défaillance unique, il devient moins sécurisé et plus vulnérable à la corruption et à l’attaque par des données malveillantes qui sont entrées dans le contrat intelligent.

Les oracles décentralisés, en revanche, s’appuient sur de multiples sources externes pour accroître la crédibilité des données fournies aux contrats intelligents. Les oracles décentralisés fonctionnent sur la théorie des jeux de points de Schelling dans laquelle tous les participants fournissent des données sans se concerter, et le jeu de Schelling détermine si le point de données de consensus ou les modifications proposées au logiciel sont valides et acceptables, après avoir filtré les inexactitudes.

Être digne de confiance est un plus grand compliment que d’être aimé. George MacDonald

Il a été préoccupant que nous devions faire confiance à un oracle en raison d’un seul point de défaillance. L’essence de la blockchain est d’éliminer le besoin de faire confiance à un intermédiaire et d’éliminer les points de défaillance uniques. Nous pouvons éliminer cette préoccupation en faisant en sorte que plusieurs oracles indépendants forment un consensus.

Cela a conduit à la création de services Oracle qui obtiennent des informations de diverses sources. Ces sources incluent de grandes entreprises telles que Google, Amazon et d’autres organisations telles que les stations météorologiques. Cela garantit que les résultats sont plus fiables que s’ils provenaient d’une seule source.

Provable est un service Oracle qui aide les développeurs lorsqu’ils ont besoin d’interroger une source de données fiable en dehors de la blockchain. Fournit une garantie cryptographique que les données sont authentiques.

Il existe un grand nombre de sources de données sur Internet. En conséquence, il devient difficile pour les applications individuelles de s’intégrer directement dans les sources de données. C’est là que les services Oracle sont utiles. Ils extraient les informations des deux côtés et permettent aux applications d’obtenir facilement les sources de données dont elles ont besoin.

Les protocoles de prêt/prêt ouverts comme MakerDAO, Compound et Aave utilisent des oracles pour obtenir des données externes tout en s’exécutant sur la blockchain Ethereum. MakerDAO fait partie des protocoles de prêt ouverts DeFi les plus populaires, et son jeton Dai est indexé sur le dollar américain et adossé à des actifs cryptographiques.

MakerDAO utilise un module oracle pour déterminer le prix des actifs en temps réel. Le module se compose d’adresses Oracle sur liste blanche et d’un contrat d’agrégateur. Les oracles envoient des mises à jour de prix périodiques à un agrégateur qui détermine un prix moyen, qui est ensuite utilisé comme prix de référence sur la plateforme.

Composite est un protocole du marché monétaire qui permet aux utilisateurs de gagner des intérêts et/ou d’emprunter des actifs garantis. Semblable à MakerDAO, Compound utilise également des oracles pour collecter des informations sur les prix qui sont ensuite envoyées à son flux de prix, qui est géré et contrôlé par des « administrateurs » détenteurs du jeton natif de Compound, COMP.

À l’instar du concept d’agriculture de rendement, il existe un nouveau mécanisme de liquidité qui a émergé dans la finance décentralisée (DeFi). C’est ce qu’on appelle des prêts flash. Les prêts flash permettent aux utilisateurs d’emprunter des actifs à partir d’un pool de liquidités en chaîne sans garantie initiale tant que le montant des liquidités empruntées, majoré d’une somme modique, est restitué au pool au cours de la même transaction.

Cette conception innovante augmente l’accès au capital pour tous les utilisateurs dans une variété de cas d’utilisation tout en garantissant la solvabilité complète et continue du pool de liquidités sous-jacent.

Sur une courte période, la durée d’une seule transaction, un prêt flash peut transformer n’importe qui en un acteur hautement capitalisé, donnant accès à des centaines de millions de dollars de liquidités.

Cela crée des opportunités uniques d’arbitrage, de négociation de garanties et de création de positions à effet de levier, mais cela crée également certains risques, en particulier pour un écosystème naissant de protocoles avec des degrés divers de décentralisation et de sécurité. Les développeurs de contrats intelligents doivent comprendre ces risques afin que les utilisateurs puissent créer des applications plus robustes.

Les protocoles de tarification à source unique sont facilement exploités par des acteurs malveillants disposant d’un grand volume de fonds qui peuvent manipuler le marché avec une grande opération.

Parce que les prêts flash peuvent fournir des liquidités instantanées et considérables à n’importe qui dans le monde, à tout moment, ils sont de plus en plus utilisés pour financer des attaques contre les protocoles DeFi. Cependant, il y a une distinction clé à faire ici : les prêts flash ne fournissent que du financement pour exécuter des attaques ; le vrai problème, ce sont les oracles de tarification centralisés qui n’offrent pas une couverture adéquate du marché.

Cet article n’est pas un conseil financier et je ne suis pas un conseiller financier. Faites vos propres recherches avant de faire un investissement.

