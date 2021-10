Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, s’attend à ce que Lewis Hamilton soit difficile à battre lors du Grand Prix des États-Unis la semaine prochaine, mais il a conseillé à son équipe de revenir en force lors des deux manches suivantes.

Max Verstappen a pris une avance de deux points sur Hamilton lors du Grand Prix de Turquie le week-end dernier. Cependant, Mercedes était la classe du peloton à Istanbul Park, où Hamilton a été limité à une cinquième place en partie par une pénalité de 10 places sur la grille pour avoir dépassé son allocation de pièces de moteur.

Mercedes a remporté cinq des six dernières courses du Circuit des Amériques, théâtre de la course du week-end prochain. Mais Horner pense que Red Bull aura le dessus sur les sites suivants.

« Nous savons que la prochaine course à Austin est un bastion de Hamilton depuis quelques années maintenant », a déclaré Horner. « Mais le Mexique, le Brésil, espérons-le, les courses à plus haute altitude avaient tendance à être assez fortes pour nous dans le passé. »

Red Bull a eu tendance à mieux s’en sortir que Mercedes sur les sites à plus haute altitude, où la pression atmosphérique réduite altère les performances des groupes motopropulseurs et l’aérodynamisme des voitures. Alors que la plupart des pistes de F1 sont proches du niveau de la mer, l’Autodromo Hermanos Rodriguez de Mexico est le site le plus haut visité par la série, à 2 200 mètres.

Interlagos à Sao Paulo est le deuxième plus haut, à 764 mètres. Red Bull a remporté les deux courses sur le Red Bull Ring, la troisième piste la plus élevée de F1, plus tôt cette année.

Après son trio de courses dans les Amériques, la saison se terminera sur deux nouveaux sites – le circuit international de Losail et le circuit de la corniche de Jeddah – et sur le circuit rénové de Yas Marina à Abu Dhabi.

« Je ne sais vraiment pas à quoi m’attendre des trois derniers », a admis Horner, plaisantant « nous irons à l’église un dimanche sur deux et verrons ce qui se passe. »

« Nous ferons notre simulation, nous ferons nos devoirs et nous ferons de notre mieux », a-t-il poursuivi. « Vous faites autant de recherches que possible sur les lieux et partez de là.

« Je pense que nous devons prendre une course à la fois. Nous avons maximisé les points sur les pistes sur lesquelles Mercedes a été incroyablement forte sur les trois derniers sites. C’est donc positif. »

Gagnants récents sur les trois prochains sites

