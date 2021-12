L’épisode 3 de Hawkeye aurait peut-être gâché un grand camée No Way Home

Marvel termine l’année en beauté, livrant deux histoires d’Avengers que les fans ont hâte de voir. L’un d’eux est le très attendu Spider-Man: No Way Home qui voit des préventes folles en ce moment. L’autre est Hawkeye qui a été présenté la semaine dernière sur Disney Plus. L’épisode 3 est désormais disponible en streaming et propose plusieurs développements remarquables. L’un d’eux est un énorme teaser de camée qui confirme pratiquement qu’un camée No Way Home tout aussi important est réel. Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous vous aviserons que les gros spoilers suivent ci-dessous. Assurez-vous donc de regarder l’épisode 3 de Hawkeye avant de vous lancer.

Le grand camée Hawkeye

Nous vous disions depuis quelques mois que des rumeurs disent que nous aurons une fantastique apparition dans Hawkeye. Pas plus tard que la semaine dernière, de nouvelles fuites indiquaient qu’un gros caméo tomberait dans les scènes post-crédits de l’épisode 4. Séparément, le réalisateur et producteur de Hawkeye, Rhys Thomas, a annoncé que la finale offrirait quelque chose de grand.

Nous avons spéculé à l’époque que toutes ces rumeurs et teasers Hawkeye pourraient pointer vers le même grand camée. Nous verrions probablement Vincent D’Onofrio dans le rôle de Wilson Fisk/Kingpin dans Hawkeye bientôt. C’est le caméo qui a fait parler les fans pendant des mois, surtout compte tenu de la connexion évidente de No Way Home. C’est-à-dire que Daredevil (Charlie Cox) apparaîtra dans le prochain film de Spider-Man.

Mais vous n’avez pas besoin d’attendre la semaine prochaine pour voir le méchant bien-aimé dans le MCU. C’est parce que l’épisode 3 nous donne un aperçu partiel de Kingpin très tôt dans l’épisode.

Le dernier Hawkeye propose une vaste scène de flashback avant de reprendre l’action là où nous nous sommes arrêtés dans l’épisode 2. Nous voyons la jeune Maya en 2007 lutter pour s’intégrer en tant qu’enfant sourd mais doué. On nous présente son père aimant (Zahn McClarnon), qui semble prêt à tout pour elle. Cinq minutes après le début de l’épisode 3, son père dit à la fille que son « oncle » la ramènera chez elle après son cours de karaté.

C’est à ce moment-là que nous entendons des pas et que nous voyons le costume noir de ce qui semble être un grand homme. Nous obtenons alors un petit rire de cet oncle alors qu’il lui pince la joue.

Vincent D’Onofrio (Wilson Fisk) dans Daredevil. Source de l’image : David Lee/Netflix

Les autres indices de l’épisode 3

Marvel ne nous montre pas le visage de cet homme, mais ce rire est indéniable. C’est D’Onofrio, ce qui signifie que nous examinons le pivot du MCU. Pour rappel, Daredevil de Netflix ne fait pas partie du MCU, car Marvel souhaite relancer la série en douceur. Cela signifie qu’il prévoit de garder les personnages en place, et ils se sentiront probablement si familiers au public. Tout cela grâce au multivers.

Si vous n’êtes pas convaincu qu’il s’agisse d’un camée de Fisk dans cette scène, Marvel laisse tomber des teasers supplémentaires dans l’épisode 3 de Hawkeye, ce qui renforce l’idée que nous venons de voir Kingpin pour la première fois.

Kazi (Fra Fee) fait signe à Maya (Alaqua Cox) qu’il espère que « Oncle » ne découvrira pas ce qui vient de se passer. Séparément, Clint Barton (Jeremy Renner) explique à Kate Bishop (Hailee Steinfeld) que la mafia des survêtements a commencé petit, mais qu’elle a continué à grandir. Surtout le gars au sommet, qui fera tout pour étendre l’opération. Cette personne au-dessus de Maya est une personne avec qui Kate ne voudra pas jouer.

Nous savons déjà que Maya apparaîtra dans sa propre émission Disney Plus, Echo. Et Maya est connectée à Kingpin dans les bandes dessinées.

Marvel’s Daredevil a duré trois saisons sur Netflix. Source de l’image : Netflix

Ce que cela signifie pour No Way Home

Compte tenu de tout ce qui s’est passé jusqu’à présent, il est logique de supposer que Kingpin fera à nouveau son apparition dans l’un des épisodes restants de Hawkeye. Cette scène post-crédits à la fin de l’épisode 4 est toujours un endroit approprié pour le méchant.

Une fois que nous verrons son visage, il n’y aura plus de question à ce sujet. Si Kingpin est affiché dans le MCU, alors Daredevil devrait être juste derrière. Et il se trouve que Matt Murdock, alias Daredevil, ferait une apparition dans Spider-Man: No Way Home. Nous avons même vu une image du film qui semblait confirmer la présence de Charlie Cox. Cela dit, nous ne nous attendons pas à voir un camée Daredevil dans Hawkeye.

Nous noterons également que la programmation Hawkeye de Marvel n’est pas un accident. Les émissions de télévision devaient être diffusées sur Disney Plus avant que No Way Home ne sorte en salles pour une raison. Des rumeurs plus anciennes prétendaient que les deux projets avaient tourné des scènes au même endroit. Il en va de même pour Mme Marvel, désormais retardée. Les fans ont spéculé depuis que cette scène pourrait relier les trois projets.

Il est trop tôt pour dire si Kingpin est impliqué dans cette scène. Pour le moment, ce qui compte, c’est que l’épisode 3 de Hawkeye est le moment qui marque le teaser officiel de Daredevil pour le MCU. Et cela confirme pratiquement que toutes ces rumeurs de camée No Way Home Charlie Cox étaient exactes.