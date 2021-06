L’épisode 3 de ‘Loki’ présente une énorme révélation que vous avez probablement manquée – .

Un autre mercredi est arrivé, et cette semaine, nous examinons le troisième volet de Loki, qui est sorti aux petites heures du matin. Sans rien gâcher, l’épisode 3 a un rythme différent des précédents, et il peut paraître plus lent et moins excitant que ce qui l’a précédé. Mais ce n’est guère le cas. L’épisode 3 livre quelques révélations massives, y compris un élément clé de l’intrigue qui est facile à manquer. Avant de creuser, je vous rappelle de regarder l’épisode 3, car beaucoup de spoilers Loki poursuivre.

Meilleure offre du jour Comment cet ordinateur portable Windows 10 et cet ensemble microSD 128 Go ne coûtent-ils que 219,99 $ ?! Prix ​​catalogue : 249,99 $ Prix : 219,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (12%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

L’épisode commence par une scène très inhabituelle que l’on considère immédiatement comme louche. Hunter C-20 (Sasha Lane) et Lady Loki/Sylvie (Sophia Di Martino) sont assis dans un restaurant et parlent de menus et le cerveau se fige. Ce n’est qu’une ruse dans l’esprit de C-20, alors que Sylvie cherche des informations – nous appellerons Lady Loki Sylvie parce que c’est ce qu’elle est maintenant et parce que cela rend tout moins confus.

Les événements dans l’esprit de C-20 se sont produits quelques minutes avant que la TVA n’attaque la base de Sylvie. C’est ainsi que Sylvie a obtenu d’elle l’information sur la TVA. Il semblait juste étrange que Sylvie ait mis au point un schéma aussi élaboré pour extraire des données d’un agent de TVA.

Ce n’est que beaucoup plus tard dans l’épisode que Loki et Sylvie discutent de la capacité de cette dernière à accéder à l’esprit des autres et à les contrôler. C’est alors que Sylvie lâche la bombe sur Loki, lui disant qu’elle profite des souvenirs de quelqu’un s’il résiste à sa magie. C’était le cas avec C-20, et ce que nous avons vu au début de l’épisode est basé sur les souvenirs de C-20 d’une autre vie.

« Cette jeune soldate de TVA, son esprit était foutu. Tout s’est assombri », dit Sylvie à Loki, ajoutant qu’elle « a dû se souvenir de centaines d’années auparavant, avant [the Hunter] même combattu pour eux.

La révélation que C-20 était un humain sur Terre avant de rejoindre la TVA étonne Loki, qui a appris à la TVA que tous ceux qui y travaillaient avaient été créés par les Time-Keepers. C’est le genre d’information qui fera remettre en question tout ce qu’on a appris de la TVA. Et Loki a clairement indiqué plus tôt dans l’épisode qu’il pensait que vous ne pouviez pas battre la TVA, donc il ne sert à rien d’essayer.

Mais Sylvie n’en a pas fini avec les grandes révélations. Elle lui dit que tous les employés de TVA sont des variantes. Certaines des premières théories de Loki suggéraient que tout le personnel de TVA représente d’anciennes variantes qui ont été embauchées pour travailler à TVA – eh bien, forcé est plus probable. Cela explique pourquoi Casey (Eugene Cordero) n’a aucun souvenir de poisson, bien qu’il travaille pour la plus grande et la plus puissante organisation de l’univers. Ou pourquoi Mobius (Owen Wilson) aime les ski-jets sans raison apparente.

Mais la révélation la plus étonnante est que C-20 était un humain sur Terre des centaines d’années avant de rejoindre la TVA. C’est le genre de détail de l’intrigue dont vous ne vous rendez peut-être pas compte immédiatement à quel point c’est important pour l’histoire.

La ville du royaume quantique vue dans Ant-Man and the Wasp (ci-dessus) et la ville TVA de Loki (ci-dessous). Source de l’image : Marvel Studios via Reddit

Comme nous l’avons vu dans ces souvenirs que Sylvie a recréés, Hunter C-20 a vécu dans ce qui semble être les temps modernes. D’après l’apparence de ce restaurant, les vêtements, le menu, le moment de gel du cerveau, nous apprenons qu’elle a été sur Terre relativement près de l’aube des Avengers.

Mobius a dit dans le premier épisode de Loki que le temps passe différemment à TVA. Cela explique comment C-20 y travaille depuis des centaines d’années, même si elle devrait être contemporaine des Avengers.

L’obsession de Mobius pour les ski-jets et les années 90 suggère que c’est peut-être à cette époque qu’il est devenu une variante. S’il travaille depuis pour la TVA, alors il doit avoir servi pendant des centaines d’années.

Cela nous amène à la spéculation d’hier selon laquelle la ville TVA pourrait être située dans le royaume quantique. C’est l’endroit où Scott Lang a passé cinq heures alors que le monde entier vieillissait de cinq ans. Mais l’inverse pourrait aussi être vrai. Vous pourriez vivre des centaines d’années dans le royaume quantique, mais ce ne serait que quelques années dans le temps normal de la Terre.

La connexion à Quantum Realm n’a pas encore été confirmée, mais l’épisode 3 de Loki nous a donné une autre grosse pièce du puzzle. La TVA n’est pas ce qu’elle semble être, ce que nous soupçonnons depuis le début.

Enfin, il y a une autre chose importante à réaliser au sujet des variantes de la TVA. Cette ville TVA est énorme, et tout le monde doit travailler pour TVA dans une certaine mesure. Nous pourrions voir des millions d’êtres qui ont initié des événements Nexus et qui ont ensuite été forcés de rejoindre l’organisation. L’implication est que la TVA a effacé un grand nombre de branches de la Ligne temporelle sacrée depuis sa création. Et puisque les vidéos pédagogiques de TVA expliquent qu’il y a un temps limité pour utiliser les frais de réinitialisation, il est probable que la TVA n’ait pas été en mesure d’élaguer toutes les réalités alternatives issues de la principale. Il doit y avoir d’autres réalités voyous qui ont échappé aux réinitialisations au cours de l’histoire de la TVA. Ainsi, la Ligne du Temps Sacrée serait composée de diverses réalités circulant toutes dans la même direction et respectant un ensemble prédéterminé de paramètres que les Gardiens du Temps jugent acceptables.

Le quatrième épisode sera lancé sur Disney + mercredi prochain, ce qui nous laisse beaucoup de temps pour les théories et les spéculations des fans de Loki.

Meilleure offre du jour Cet incroyable téléviseur intelligent 4K de Sony est toujours à son prix Prime Day ! Prix : 1 900 $, maintenant 1 298 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission