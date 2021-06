L’épisode 4 de ‘Loki’ a une scène post-générique et une révélation choquante

Le quatrième épisode de Loki est désormais diffusé sur Disney+. Maintenant que nous l’avons regardé, nous attendons avec impatience le prochain épisode. C’est parce que l’épisode 4 passe tout simplement, bien qu’il soit rempli de nombreuses révélations à couper le souffle. Lors d’une récente conversation avec des fans, l’acteur de Loki Tom Hiddleston a déclaré que les épisodes 4 et 5 sont les plus excitants. Il a dit que nous devrions nous attendre à quelques camées surprenants, et nous avons maintenant vu le premier. Loki épisode 4 livre également la première scène post-crédits de la série et laisse tomber la révélation la plus grande et la plus choquante de la série à ce jour.

Nous vous expliquerons tout ci-dessous. Mais ce post est bourré de plein de spoils, alors assurez-vous de regarder les quatre épisodes avant de continuer à lire.

Sylvie est une vraie Loki

L’épisode 2 a déclenché une énorme controverse sur l’identité de Lady Loki (Sophia Di Martino). Certains ont dit qu’elle était l’enchanteresse de Marvel, tandis que d’autres ont trouvé les premiers éléments de preuve indiquant qu’elle était en fait une Loki. L’épisode 3 nous a dit que Lady Loki aime s’appeler Sylvie. Certaines personnes étaient peut-être encore sur la clôture à propos de la théorie de l’Enchanteresse. L’actrice a ensuite déclaré aux fans que son personnage était une version féminine de Loki et qu’elle avait une histoire d’origine différente.

L’épisode 4 de Loki nous a donné la preuve ultime. Nous voyons Ravonna (Gugu Matha-Raw) s’emparer d’une très jeune version de Sylvie d’Asgard pour avoir provoqué un événement Nexus non spécifié. Et on apprend alors que c’est à ce moment que Sylvie a échappé à la Time Variance Authority (TVA).

Toute sa réalité a été effacée et elle se bat contre la TVA depuis des années.

Les gros camées de l’épisode 4 de ‘Loki’

Quand Asgard est apparu à l’écran, je me suis demandé à quel personnage de Thor nous serions traités. J’ai expliqué auparavant que Heimdall (Idris Elba) est le plus grand “trou d’intrigue” de la série à ce jour. Ses formidables pouvoirs lui auraient peut-être permis de repérer la TVA en action il y a des années. Mais il s’avère que la scène Asgard s’est concentrée sur Lady Loki.

Camée de l’épisode 4 de Loki : Jaime Alexander dans le rôle de Lady Sif. Source de l’image : Marvel Studios

Nous avons eu une référence fantastique à Thor plus tard dans l’épisode lorsque Lady Sif (Jamie Alexander) s’est présentée. Et elle s’est montrée encore et encore pour battre Loki. La scène est hilarante et nous rappelle le tour de la boucle temporelle que nous avons vu dans Doctor Strange. Mais cette fois-ci, c’était Mobius (Owen Wilson) qui utilisait une boucle temporelle dans l’une des prisons temporelles de TVA pour jouer avec Loki.

La scène post-crédits de l’épisode 4 de Loki livre un autre personnage surprise. Richard E. Grant est finalement arrivé, habillé comme une variante de Loki que nous avons vue plus tôt. Le costume est hilarant, et nous apprendrons probablement son histoire dans les prochains épisodes.

Mobius taquine des connexions MCU massives

Mobius a également taquiné d’autres connexions entre la TVA et le MCU lorsqu’il a supprimé de nombreux types de variantes. La TVA avait arrêté des Kree, des Titans et des vampires, a déclaré Mobius. Mais ce sont toujours les Lokis qui lui ont causé le plus de problèmes.

Ce sont des références explicites à un tas d’aventures MCU passées et futures. Les Kree proviennent des histoires de Captain Marvel et les Titans peuvent se référer à Eternals et Thanos. Marvel redémarre également Blade – alors, les vampires !

La TVA est une imposture

L’épisode 4 de Loki confirme enfin ce que l’on soupçonnait depuis la première. L’énorme organisation TVA n’est pas du tout ce qu’elle semble être. Il est toujours incroyablement puissant et joue un rôle important pour garantir que le temps et la réalité s’écoulent dans une direction prédéterminée.

Un événement Nexus massif sur Lamentis dans l’épisode 4 de Loki. Source de l’image : Marvel Studios

On a appris dans l’épisode 3 que tous les employés de TVA sont des variantes qui ne se souviennent plus de leur vraie vie. L’épisode 4 baisse le rideau et nous voyons les Time-Keepers pour la première fois. Ce ne sont pas des êtres divins, ce sont des robots, et nous n’avons aucune idée de qui tire les ficelles ni pourquoi. Nous n’avons pas encore rencontré Oz.

De plus, Mobius et Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) connaissent la vérité sur leur vie et ils ne sont pas heureux. Cela indique que la plupart des agents de TVA ressentiront la même chose à propos de l’organisation, ce qui pourrait entraîner plus de problèmes.

La grande révélation de l’épisode 4 de ‘Loki’

Nous avons déjà discuté de plusieurs révélations massives, mais la plus grande chose que nous ayons apprise dans l’épisode 4 de Loki est de savoir comment créer le chaos dans la chronologie sacrée.

On s’est demandé il y a quelques jours comment Loki et Sylvie allaient s’échapper de ce monde cataclysmique, même si on savait d’après les bandes-annonces que la porte du temps de TVA apparaîtrait comme par magie. Il s’avère que la TVA a peaufiné ses algorithmes de variance temporelle pour détecter les variantes cachées dans les cataclysmes. Mais même encore, la TVA n’a pas été en mesure de détecter leur position sur Lamentis jusqu’à ce que quelque chose d’étonnant se soit produit.

Loki (Tom Hiddleston) et Sylvie (Sophia Di Martino) ont un moment émouvant sur Lamentis, ce qui provoque un énorme événement Nexus. Source de l’image : Marvel Studios

Loki est tombé amoureux de Sylvie, ce qui a provoqué un événement Nexus bien plus important que tout ce que nous avons vu jusqu’à présent. La branche créée par le moment Loki-Sylvie sur Lamentis était plus grande que TVA n’avait jamais vu. Cela ressemblait au genre de branche qui pourrait ne pas être réinitialisée facilement et au genre qui déclencherait une réalité différente.

Plus tard dans l’épisode, c’est Mobius qui découvre le grand secret de Loki. Loki est tombé amoureux de Sylvie et c’est ce qui a causé l’événement Nexus. Mobius dit à Loki que deux variantes interagissant aussi étroitement créeraient un chaos pur qui pourrait briser la réalité :

C’est l’apocalypse. Deux variantes d’un même être, surtout vous, formant ce genre de relation amoureuse malade et tordue. C’est du chaos pur. Cela pourrait briser la réalité. Ça brise ma réalité en ce moment. Quel incroyable narcissique sismique.

C’est un détail incroyable pour le MCU, un détail qui devrait sûrement nous servir plus tard. Spider-Man : No Way Home et Doctor Strange dans le multivers de la folie sont des films sur le multivers. Et le multivers joue un rôle central dans la phase 4 de Marvel.

Décès et première scène post-crédits

Enfin, le spectacle nous a choqués avec quelques morts inattendues. Nous pensions que tailler signifie tuer quelqu’un, mais il s’avère que ce n’est pas le cas. Élaguer quelqu’un l’enverrait dans un endroit dystopique, au bout du monde. Mobius et Loki ont été taillés pendant l’épisode. Et ce n’est que lorsque Loki se désintègre sous vos yeux que cela devient clair : il ne peut évidemment pas être mort. Après tout, c’est son spectacle.

Loki (Tom Hiddleston) en train d’être taillé dans l’épisode 4. Source de l’image : Marvel Studios

C’est la scène post-crédits de la série qui confirme que les personnages élagués sont vivants. Nous voyons Loki se réveiller à l’intérieur de ce qui semble être une réalité en très mauvais état. Diverses variantes de Loki l’accueillent, y compris la version de Grant.

Diverses variantes de Loki apparaissent dans la scène post-générique de l’épisode 4. Source de l’image : Marvel Studios

L’épisode 4 de Loki a été une aventure incroyable, mais nous devrons attendre une semaine de plus pour voir ce qui se passera ensuite.

